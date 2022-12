Meghan Markle, le doc de Harry rempli d'”incohérences”: “Rien dans leur histoire ne tient debout”, déclare un expert

La nouvelle émission de télé-réalité des ex-royals, “Harry & Meghan”, a prouvé une chose si rien d’autre : Meghan Markle est vraiment une actrice horrible. Nous avons été témoins d’éléments de cela alors qu’elle jouait un personnage de second violon dans “Suits”. Jamais la star malgré ce qu’elle raconte.

La plus grande révélation à ce jour est le sourire en constante évolution de Meghan Markle, qui, dans la dernière partie du spectacle, présente ses nouvelles dents, comme Wallace. Pas le Wallis comme dans Simpson, mais la série de dessins animés avec Gromit. Elle flashe ces nouvelles dents à chaque occasion. Vous aussi. Après tout, ils ont coûté cher à l’ex-prince royal Harry. Mais revenons à l’intrigue.

Qu’avons-nous appris ?

Si j’étais Netflix, je penserais que c’est comme un vieux feuilleton fatigué avec les meilleures répliques et dramatiques déjà servies à cet autre festival poubelle qu’était Oprah Winfrey.

Comme Norma Desmond dans Sunset Boulevard, Meghan Markle a de nouveau affirmé qu’elle n’avait aucune idée de ce qu’était un bain de foule royal, même si elle a – et cela a été prouvé – regardé des documentaires sans fin sur feu la princesse Diana. Nous sommes censés croire ce mensonge absolu et le fait que Harry dit que Meghan savait faire la révérence tout en se préparant à rencontrer la reine Elizabeth II pour la première fois.

Je veux dire, vraiment, c’est sans aucun doute un script sur lequel les deux ne semblent pas pouvoir garder une ligne droite.

Vient ensuite la Greta Garbo de la pièce — la mère recluse Doria Ragland, encore une fois comme au mariage royal, filmée toute seule. Qu’a-t-elle révélé ? Rien d’autre qu’elle ne savait qu’Harry était celui de sa fille.

Bien sûr, le repas et le billet n’ont jamais été mentionnés, mais ne perdons pas de vue le fait que peu importe ce que Meghan Markle aime arroser comme sa “vérité”, elle cherchait activement un mari anglais, et bon sang, elle a décroché le jackpot avec Harry.

De même, Harry semble croire de manière illusoire que les gens ont peut-être été stupéfaits que lui, un roux, ait pu débarquer une si belle femme qui avait un cerveau, ne comprenant clairement pas qu’il détenait la cache. Après tout, qu’était Meghan Markle, sinon une actrice de télévision par câble ? D’une manière ou d’une autre, elle l’a convaincu qu’elle détenait le pouvoir avant tout.

Le plus gros problème avec les trois premiers épisodes jusqu’à présent est simplement ceci : c’est ennuyeux. Et je le dis avec une réelle inquiétude. Je veux dire, si c’est le mieux qu’ils aient pu trouver, quels scénarios possibles ont été rejetés ?

Dernières nouvelles des clichés de l’anniversaire d’Archie et de la fille Lilibet, qu’on ne voit jamais ? Et maintenant nous savons pourquoi. Ils sont là pour soutenir un documentaire télévisé malade, ce qui est très transparent. Meghan Markle s’est assurée d’exploiter feu le prince Philip, manquant le fait qu’alors qu’il était allongé sur son lit de mort, elle a fait avancer Harry avec la première attaque mondiale contre la famille royale avec Oprah. Mis à part les habituels commentaires et affronts racistes, était-ce vraiment tout ce qu’ils avaient ?

Je veux dire, soyons honnêtes. Netflix a perdu des milliers d’abonnés et, en retour, a obtenu des hectares de publicité gratuite de la part du duo malheureux. Mais, comme spectacle, c’est une bombe car rien dans leur histoire ne tient debout. Même la façon dont ils se sont rencontrés pour la première fois a radicalement changé, comme tant d’incohérences dans le terrible podcast qu’elle a animé, ce qui a pris des années à faire. Rien n’est vraiment réel.

Le pire, c’est qu’il y a encore plus à venir. Mais à moins qu’elle ne dise que la défunte reine détestait secrètement la vie royale, alors je peux voir que Meghan Markle et Harry sont vraiment laissés pour compte en ce qui concerne les réunions de famille.

Pourtant, il ne faudra peut-être pas longtemps avant que le malheureux duo n’ait recours à la télé-réalité. Plus encore le prince Harry, car Meghan Markle ne s’abaissera pas à ce niveau. Mais heureux pour Harry de saccager sa famille autrefois aimante que malgré ce qu’il dit, il était, en fait, très proche et aimé en retour.

Tout cela a changé lorsqu’il a rencontré une actrice délavée nommée Meghan Markle qui aimait le pouvoir mondial, la célébrité et marcher sur le tapis rouge, tous longuement documentés par le père qu’elle a largué quand lui aussi est devenu jetable.

Netflix doit répondre à trois questions dans le prochain épisode pour en faire un succès. Que s’est-il réellement passé avec son père ? Peut-elle aborder la bosse de la lune et les allégations d’intimidation? Combien de temps voit-elle durer ce mariage ?

Si ces bombes sont laissées de côté, attendez-vous à ce que davantage de personnes quittent le géant du streaming. Mais devinez quoi ? Comme pour tout, ce ne sera pas la faute de Meghan Markle.