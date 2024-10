Meghan Markle lance la balle dans le camp du roi Charles avec un nouveau rameau d’olivier

Meghan Markle aurait fait un geste majeur au roi Charles et celui-ci viserait à servir de rameau d’olivier.

Des commentaires sur tout cela ont été mis en lumière par une source interne proche d’OK ! Revue.

Au cours de cette conversation, la source a expliqué que la décision du duo d’acheter leur pad Portugal valait plus de 4,7 millions de dollars.

Le développement est une somptueuse résidence de 722 acres située au CostaTerra Golf and Ocean Club, à proximité de la petite ville de Melides, à 131 miles de Lisbonne.

Une fois le développement terminé, il devrait « leur promettre une évasion en dehors de l’Amérique et leur permettre de passer des vacances en toute sécurité en Europe, au soleil ».

Et « quand ils sont là-bas, Harry peut facilement se rendre en Angleterre s’il en ressent le besoin, et cela donne également aux amis et à certains membres de la famille la possibilité de leur rendre visite car le vol n’est qu’un court trajet. »

Ainsi, « l’invitation pour Charles de venir voir ses petits-enfants est là et maintenant ce sera à eux de décider s’ils la saisiront », a également souligné la source avant de signer.