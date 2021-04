Meghan Markle a été exclue d’un message publié sur les réseaux sociaux par son amie Jessica Mulroney célébrant ses « meilleures copines ».

La créatrice de mode devenue présentatrice de télévision Mulroney, 41 ans, s’est rendue sur Instagram pour parler de ses proches amis avec la duchesse de Sussex omis de la programmation.

Au lieu de cela, la styliste canadienne, qui connaît Meghan depuis qu’elle a déménagé à Toronto pour Suits en 2011, a rendu hommage à la mondaine Krystal Koo, à la productrice d’événements Kellie Smith et à l’entrepreneur Karolina Segal.

«Tellement chanceuse d’avoir les meilleures copines de ma vie. Je ne suis pas sûre que j’aurais réussi sans ces trois-là», a jailli Jessica.

« J'adore ça! Les meilleurs amis sont ceux qui sont là quand on en a le plus besoin. Qui restent quand les temps sont durs », a répondu l'un des adeptes de la fashionista.







Cependant, le message a été accueilli par de nombreux cris de « Où est Meghan? » Certains suggérant que la duchesse aurait dû être comptée parmi les meilleurs amis de Jessica.

Le mois dernier, Jessica était fièrement allée sur Instagram pour montrer un magnifique bouquet de fleurs qui lui avait été envoyé par une amie de longue date, Meghan.

Le cadeau surprise est survenu au milieu des rapports que l’amitié entre les deux femmes s’était détériorée.

Jessica était heureuse de remettre les pendules à l’heure en révélant le joli arrangement de choix qui lui avait été envoyé le jour de son 41e anniversaire.

« LUCKIEST FRIEND XXXX, THX MM », écrivit-elle sur l’image, indiquant clairement de qui venait le cadeau.

Le cadeau émouvant de Meghan est venu quelques jours à peine après que Jessica se soit prononcée pour la défendre lors de son entretien controversé avec Oprah Winfrey.

« Je ne sais pas si quelqu’un a jamais eu à faire face à la pression, à la politique et à la presse comme cette femme », a tiré Jessica à côté d’une photo d’elle appréciant un dîner avec Meghan.

«Face à tout cela, je ne l'ai jamais vue vaciller de gentillesse, d'empathie et d'amour», a-t-elle ajouté.







L’amitié de dix ans entre les deux femmes a été remise en question après un article de la blogueuse de style de vie canadienne Sasha Exeter.

Exeter a partagé une vidéo Instagram de 11 minutes accusant Jessica de « privilège du livre blanc pour les manuels scolaires ».

Elle aurait été offensée par la publication par Jessica d’une citation de Martin Luther King Jr.sur son Instagram.

Jessica a répondu en s’excusant publiquement et en faisant référence à ce qu’elle avait appris grâce à son amitié avec Meghan.

Elle a répondu: « Je sais que nous avons des expériences différentes. Et c’est quelque chose que, même au cours d’une discussion animée, je dois reconnaître et comprendre. Je suis désolée sans équivoque de ne pas avoir fait cela avec vous, et pour toute blessure que j’ai causée. .

«Comme je vous l’ai dit en privé, j’ai vécu une expérience très publique et personnelle avec mon ami le plus proche, où la race était au centre des préoccupations. C’était profondément éducatif. J’ai beaucoup appris de cela. Je promets de continuer à apprendre et à écouter comment je peut utiliser mon privilège pour élever et soutenir les voix noires. «

Une source a ensuite déclaré à la page Six de Jessica et Meghan: « Leur amitié n'est certainement pas ce qu'elle était. Et vraiment, comment pouvez-vous avoir une amitié aussi étroite alors qu'une personne fait essentiellement une carrière grâce à l'amitié? »







Les abonnés ont également haussé les sourcils lorsqu’ils ont remarqué que Jessica avait supprimé une photo de son fils le jour du mariage de Meghan et Harry.

Cependant, Jessica était heureuse de remettre les pendules à l’heure en septembre dernier en insistant sur le fait qu’elle considérait Meghan comme une famille.

« Je vais le dire une fois pour toutes. Meghan et moi sommes de la famille. Elle est l’amie la plus gentille et a vérifié sur moi tous les jours. La culture tabloïd est atroce. Elle crée des mensonges et une histoire blessante. Arrêtez de vous y nourrir. Terminé. . «