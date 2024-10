Meghan Markle, la principale critique du prince Harry, réagit après les remarques d’Eric Trump à propos du duc

Angela Levin, experte royale et critique majeure de Meghan Markle et du prince Harry, a exprimé ses réflexions après que le duc a reçu un message du fils de Donald Trump, Eric Trump.

S’adressant au Courrier quotidienEric Trump a révélé ce qui pourrait arriver à Harry si son père était élu à la Maison Blanche la semaine prochaine.

Il a suggéré que le duc pourrait éviter l’expulsion car son visa américain est sûr car « personne ne se soucie » de lui ou de son épouse « impopulaire » Meghan Markle.

S’adressant à X, ancien compte Twitter, l’auteur royal a réagi aux remarques d’Eric Trump en déclarant : « Eric, le fils de Donald Trump, dit que le visa du prince Harry est sûr parce que « personne ne se soucie » de lui ou de Meghan.

Elle a poursuivi : « Est-ce qu’être décrit comme non pertinent sera la pire description possible pour un couple qui se considère comme étant mondial ?

Harry a fait face à des allégations selon lesquelles il aurait menti sur sa consommation de drogue lorsqu’il a demandé son visa américain après avoir admis avoir pris de la drogue dans ses mémoires explosives, Spare en 2023.

« En vérité, je m’en fous du prince Harry, et je ne pense pas que ce pays non plus », a déclaré Eric Trump, ajoutant: « Je m’en fous s’il s’est drogué. Cela ne veut rien dire.

« Je peux vous dire que notre père et toute notre famille ont un immense respect pour la monarchie. »