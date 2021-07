Meghan Markle, la fille du prince Harry finalement ajoutée à la succession royale | Nouvelles des gens

New Delhi : La fille nouveau-née de Meghan Markle et du prince Harry, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, a officiellement été ajoutée à la lignée royale plus de sept semaines après sa naissance.

Selon Fox News, le site Web royal officiel a été mis à jour lundi, après que la famille eut subi une réaction au cours du week-end une fois que les gens ont remarqué que Lilibet n’avait pas été ajoutée à la succession en temps opportun, après sa naissance en juin 2021.

Lilibet, dont le nom est un hommage à la fois à la reine Elizabeth II et à la défunte mère de Harry, la princesse Diana, occupe désormais la place qui lui revient au huitième rang du trône, selon la liste de succession officielle sur le site Web de la famille royale.

L’inclusion de Lilibet sur la liste propulse le prince Andrew assiégé au neuvième rang de la succession royale et la place juste après son frère aîné, Archie Mountbatten-Windsor, que le duc et la duchesse de Sussex ont accueilli en 2019.

Ce retard dans l’ajout de Lilibet à la succession officielle a été repéré pour la première fois par un média. En plus de signaler l’omission, le point de vente a également signalé à titre de comparaison qu’Archie avait été ajouté à la liste deux semaines après sa naissance.

Lorsque le troisième enfant du prince William et Kate Middleton, Louis, est né, son nom a été ajouté à la liste après 12 jours. Lorsque Lucas, le fils de la famille royale Zara et Mike Tindall, est né en mars de cette année, le nom du bébé a également été ajouté immédiatement.

Le retard intervient après que Meghan et Harry ont allégué dans une interview révélatrice avec Oprah Winfrey en mars qu’ils avaient été maltraités par les autres membres de la famille royale avant de prendre la décision de se retirer de leurs fonctions au sein de la famille et de déménager en Californie pour vivre sans la famille Ressources.

Markle, qui est métisse, a affirmé qu’avant la naissance d’Archie, les membres de la famille royale s’inquiétaient de la noirceur de la peau de son enfant.

Le couple a depuis conclu des accords avec Netflix et Spotify. Selon Fox News, la dernière entreprise du duc et de la duchesse de Sussex sera le contrat de livre de 20 millions de dollars de Harry pour un mémoire qui, selon beaucoup, partagera encore plus de détails sur son passage dans la famille royale.