Meghan Markle insiste sur le fait qu’elle a « fait des efforts actifs » pour guérir la fracture royale dans une interview déterrée | Royale | Nouvelles

Depuis son installation à Montecito, en Californie, les relations ont été tendues entre les Sussex et les membres de la famille royale après que Meghan ait révélé des détails privés sur la vie au sein de la famille royale lors d’interviews télévisées et d’une série documentaire Netflix. Meghan a souligné ces tensions dans une interview avec le magazine The Cut en 2022.

Meghan Markle, la duchesse de Sussex, a révélé qu’elle « avait fait un effort actif » pour combler le fossé entre elle-même, le prince Harry et la famille royale au sens large, après avoir quitté le cabinet en 2020 et quitté ses fonctions royales.

Plus tard dans l’interview accordée au magazine The Cut, Meghan a ajouté : « J’ai beaucoup de choses à dire jusqu’à ce que je ne le fasse plus. Aimez-vous ça ? Parfois, comme on dit, la partie silencieuse fait toujours partie de la chanson. »

Lors de la promotion de son podcast, Meghan a également parlé de « trouver sa voix ». Elle a déclaré : « Je me sens différente. Je me sens plus claire. C’est comme si je trouvais – pas ma voix. J’ai ma voix depuis longtemps, mais je suis capable de l’utiliser. »

Archetypes a duré 12 épisodes avant que le géant du streaming, Spotify, ne confirme qu’il ne renouvellerait pas pour une autre série. Le contrat était estimé à 25 millions de dollars (18 millions de livres sterling) fin 2020.

Une déclaration conjointe de la société de Harry et Meghan et du géant du streaming a déclaré qu’ils avaient « mutuellement convenu de se séparer ».

Archétypes a vu Meghan parler à des personnalités de premier plan comme Serena Williams et Mariah Carey des stéréotypes dirigés contre les femmes.