Meghan Markle honorée aux Gracie Awards; un expert prédit « une démonstration d’émotion, peut-être même des larmes »

L’apparition potentielle de Meghan Markle aux Gracie Awards 2023 mardi soir pourrait maintenir « l’élan (de relations publiques) » de la prétendue poursuite en voiture, a déclaré un expert royal à Fox News Digital.

On ne sait pas si Markle, qui a été nommé lauréat national des médias numériques pour les 49e prix annuels, fera une apparition à la cérémonie de remise des prix à Los Angeles. Les Gracie Awards surviennent quelques jours après que la duchesse de Sussex et son mari, le prince Harry, ont affirmé avoir été suivis par des paparazzi dans une « poursuite incessante ».

Le couple royal avait tenté de quitter les Women of Vision Awards le 16 mai, où Markle a été honorée pour son travail caritatif par la Fondation Mme.

Les représentants de Markle n’ont pas répondu à la demande de confirmation de Fox News Digital sur son éventuelle comparution.

Christopher Andersen, auteur de « The King », a prédit que Markle serait présent, déclarant à Fox News Digital : « Harry et Meghan sont sur une lancée ».

« Avez-vous vu la flambée des ventes des mémoires de Harry depuis le curieux fiasco non catastrophique de la poursuite en voiture à New York ? Je serais stupéfait si Meghan n’apparaissait pas aux prix juste pour maintenir l’élan des relations publiques », a-t-il expliqué. « Je prédis un spectacle d’émotion, peut-être même des larmes. »

L’expert royal Shannon Felton Spence a convenu et a noté que le prince Harry et Markle sont susceptibles de présenter « un front uni » suite aux informations selon lesquelles la relation du couple manquait de romance après cinq ans de mariage.

Cependant, Kinsey Schofield, animateur du podcast « To Di For », pense que l’actrice « Suits » ne se montrera pas parce qu’elle a été « secouée » par la prétendue poursuite en voiture.

« Je ne pense pas que Meghan va se présenter. Son porte-parole dira probablement qu’ils sont trop secoués, mais le Four Seasons ici est comme une forteresse spécialement construite pour les célébrités. Ils pourraient s’arrêter dans le parking. Ils pourraient sortir dans le même parking. »

Schofield pense que Markle et le prince Harry « ont parcouru NYC sans but » après la cérémonie de remise des prix du 16 mai pour ne pas révéler l’emplacement de la résidence privée dans laquelle ils séjournaient, et les choses auraient pu se passer différemment si le couple royal avait séjourné dans un hôtel.

Un représentant du couple a critiqué les gens qui minimisaient la prétendue poursuite en voiture.

« En toute déférence, compte tenu de l’histoire familiale du duc, il ne faudrait pas penser au couple ou à quiconque leur est associé pour croire qu’il s’agit d’une sorte de coup de pub. Franchement, je pense que c’est odieux », a déclaré le représentant au New York Times vendredi. .

Les Gracie Awards ont lieu le même jour qu’un tribunal britannique a rejeté l’offre du prince Harry de payer personnellement pour la sécurité dans son pays d’origine.

Le gouvernement britannique a cessé d’assurer la sécurité du prince Harry et de Markle et de leurs enfants après que le couple a pris la décision de se retirer de leurs rôles supérieurs au sein de la famille royale. Le duc et la duchesse de Sussex vivent désormais en Californie.

Le juge Martin Chamberlain a déclaré qu’il n’y avait rien « d’incohérent ou d’illogique » dans le raisonnement du gouvernement pour refuser la demande du duc de Sussex d’embaucher des gardes du corps de la police à ses propres frais. Il a déclaré que fournir une protection privée à un individu était différent de payer la police pour assurer la sécurité lors d’événements sportifs et autres.

En outre, il a déclaré que cela pourrait mettre à rude épreuve les ressources de la police, créer un précédent et être considéré comme injuste.

« Si la sécurité protectrice financée par le secteur privé était autorisée, une personne moins riche se sentirait injustement traitée, la disponibilité d’une ressource spécialisée limitée serait réduite et un précédent aurait été créé qu’il serait difficile de contenir », a écrit Chamberlain.

Markle a été annoncé comme lauréat du prix Gracie en mars.

« Merci à la Fondation Alliance pour les femmes dans les médias pour ce prestigieux honneur », a déclaré Markle dans un communiqué à l’époque. « C’est un succès partagé pour moi et l’équipe derrière ‘Archetypes’ – dont la plupart sont des femmes – et les invités inspirants qui m’ont rejoint chaque semaine. »

