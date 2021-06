Meghan Markle «gouvernée par la peur» et le prince William pensait qu’elle avait un «agenda», un nouveau livre explosif

MEGHAN Markle « gouvernée par la peur » et le prince William pensait qu’elle avait un « agenda », a affirmé un nouveau book explosif.

Un auteur royal allègue que le duc de Cambridge pensait que la duchesse « suivait un plan » en « volant son frère bien-aimé » – comme elle l’a dit au personnel royal: « Ce n’est pas mon travail de dorloter les gens ».

Robert Lacey a déclaré que William « avait jeté Harry dehors » dans une dispute fulgurante pour des allégations d’intimidation contre la duchesse de Sussex.

Wills était furieux après avoir pris connaissance d’une plainte déposée contre Meghan par son ancienne secrétaire aux communications dans laquelle il écrivait qu’il était « très préoccupé par le fait que la duchesse ait pu intimider deux assistants de santé hors du foyer au cours de la dernière année », a-t-il ajouté.

Mais quand il a appelé son jeune frère pour discuter, Harry aurait raccroché au nez.

La confrontation entre les deux frères et sœurs était si féroce et amère que William a complètement séparé sa maison de celle de son frère, rapporte le Times.

Et William pensait que Meghan « suivait un plan », utilisant le mot « agenda » à son ami, affirme-t-on.

Il pensait que la duchesse « sapait certains principes précieux de la monarchie » et était contrarié qu’elle semblait « voler son frère bien-aimé ».

La rupture est devenue si profonde que William « voulait être séparé de Meghan au jour le jour » ce qui « signifiait également être séparé de son frère ».

Les révélations ont été révélées lors de la publication d’une nouvelle version du livre Battle of Brothers.

Dans ce document, Lacey a également affirmé que William s’était senti « blessé et trahi » par Meghan, et sa femme Kate Middleton « s’était méfiée d’elle depuis le début ».

Mais les choses ont pris de l’ampleur lorsque Jason Knauf, qui travaillait dans les communications pour les Cambridges et les Sussex, a soumis un e-mail officiel en octobre 2018 alléguant que Meghan avait intimidé le personnel.

Meghan aurait claqué « ce n’est pas mon travail de dorloter les gens » après que des assistants aient été laissés en larmes et humiliés par ses « exigences difficiles ».

M. Kauf a affirmé que le traitement allégué de Meghan à l’égard du personnel était « totalement inacceptable », ajoutant qu’elle « semblait vouloir toujours avoir quelqu’un dans sa ligne de mire ».

Un courtisan a affirmé que la duchesse « gouvernait par la peur », tandis qu’un autre a déclaré que le personnel du palais utilisait #freeharry par crainte de sa relation avec Meghan.

D’autres sources ont déclaré plus tard au Times qu’une atmosphère « fébrile » existait au palais de Kensington lorsque Meghan et Harry vivaient à côté de William et Kate.

Meghan nie farouchement les allégations – et son porte-parole a déclaré qu’elle était victime d’une campagne de diffamation calculée.

William aurait appelé Harry dès qu’il a entendu les accusations portées contre sa femme.

Lacey, consultante historique sur The Crown de Netflix, écrit : « Quand Harry s’est enflammé pour défendre furieusement sa femme, le frère aîné a persisté.

« Harry a éteint son téléphone avec colère, alors William est allé lui parler personnellement.

« Le prince était horrifié par ce qu’on venait de lui dire sur le comportement présumé de Meghan, et il voulait entendre ce qu’Harry avait à dire.

« La confrontation entre les frères était féroce et amère. »

La dispute est survenue après une tension frémissante entre William, Kate et Harry, lorsque Wills aurait mis en garde son jeune frère contre le fait d’aller trop vite avec Meghan.

Selon la biographie Finding Freedom, William a déclaré : « Ne vous sentez pas obligé de vous précipiter.

« Prenez autant de temps que nécessaire pour apprendre à connaître cette fille. »

Les auteurs du livre, Omid Scobie et Carolyn Durand, ont déclaré que l’expression « cette fille » avait immédiatement irrité Harry, qui était « énervé » que son frère « demande une telle chose ».

Et après que l’allégation d’intimidation ait été portée contre la duchesse, William aurait estimé qu’ils étaient « malheureusement liés » à ses réserves.

On a toujours supposé, écrit Lacey, que c’était Harry qui avait donné le ton en séparant les deux ménages.

Cependant, il a déclaré: « C’était l’inverse. C’est William qui a fait le pas décisif. »

Le palais de Kensington a refusé de commenter les affirmations du livre.

L’allégation de bombe survient alors qu’Harry se prépare à rentrer chez lui et à voir son frère pour la première fois depuis les funérailles de leur grand-père.

Les hommes doivent se voir pour le dévoilement d’une statue dédiée à leur défunte mère, la princesse Diana.

Pendant ce temps, M. Scobie a fait aujourd’hui des allégations sur le traitement présumé de Meghan au sein de la famille royale.

Il a affirmé qu’il y avait eu « plusieurs » conversations sur la couleur de la peau d’Archie avant la naissance du tout-petit – et que les membres de la famille étaient « antipathiques » aux plaintes du couple.

Lors d’un événement de la Foreign Press Association aujourd’hui, il a déclaré que Meghan et Harry soupçonnaient que ce n’était « pas seulement cette personne » qui avait parlé de la noirceur de la peau d’Archie.

Au lieu de cela, a-t-il dit, il s’agissait d’un « problème beaucoup plus important » qui impliquait plus de personnes.