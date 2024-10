Meghan Markle frappée d’un coup cinglant au milieu d’une amère querelle avec Victoria Beckham

Meghan Markle a reçu un coup dur au milieu de sa amère querelle avec Victoria Beckham.

Le duc et la duchesse de Sussex sont en conflit avec les Beckham au cours des deux dernières années.

Les signes d’une querelle ont commencé lorsque David Beckham et Posh Spice ont été invités au mariage du prince Harry et de Meghan, mais pas à la réception du soir, contrairement à des célébrités comme Oprah Winfrey.

Ils ont déclaré au Mail : « David et Victoria accordent tous deux une grande importance à la famille et ne transformeront jamais leurs relations comme l’ont fait Harry et Meghan.

« La vérité est que Victoria n’a jamais vraiment aimé Meghan.

« Elle était amicale et accueillante avec elle, mais ne se soucie pas de rester en contact. »

Cela survient alors que le prince William et David Beckham ont été vus en train de partager une blague privée à la RAF Northolt, dans l’ouest de Londres, cette semaine alors qu’ils inspectaient deux ambulances aériennes de Londres achetées avec l’argent qu’ils avaient aidé à récolter.