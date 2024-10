Meghan Markle fait une déclaration majeure après une apparition en solo sans le prince Harry

Meghan Markle a publié une déclaration importante suite à son apparition solo époustouflante au gala de charité de l’hôpital pour enfants de Los Angeles sans le prince Harry.

La duchesse de Sussex a révélé son lien personnel avec l’hôpital après leur gala biennal, auquel elle a assisté en enfilant une magnifique robe Carolina Herrera rouge recyclée.

L’ancien cadre supérieur de Royal a été invité en tant qu’invité spécial par le président et chef de la direction de la CHLA, Paul Viviano, et s’est joint à des célébrités comme Demi Lovato et Jimmy Kimmel pour soutenir cette cause vitale.

Dans une déclaration publiée sur son site Web et celui du prince Harry dans le Sussex, Meghan a révélé qu’elle avait été invitée à l’événement en tant qu’invitée spéciale.

« Ce week-end, Meghan, la duchesse de Sussex, a assisté au gala biennal de l’hôpital pour enfants de Los Angeles (CHLA), un événement inspirant dédié à la célébration des services exceptionnels fournis aux enfants de Los Angeles », indique le communiqué.

« Invitée en tant qu’invitée spéciale par le président et chef de la direction de la CHLA, Paul Viviano, la duchesse était fière de se tenir aux côtés d’invités estimés pour soutenir cette cause vitale. »

Meghan a ensuite parlé de son « lien de longue date avec la CHLA », déclarant : « avoir visité l’hôpital à plusieurs reprises pour rencontrer des patients et participer à la campagne annuelle Make March Matter ».

« Sa présence au gala a souligné son engagement à défendre la santé et le bien-être des enfants du monde entier.

« La soirée a été un succès retentissant, nous rappelant à tous le pouvoir du soutien communautaire pour améliorer la vie des personnes dans le besoin.

« Nous exprimons notre sincère gratitude à l’CHLA et à toutes les personnes impliquées pour leur dévouement et leur générosité. Ensemble, nous pouvons continuer à faire une différence significative dans la vie des enfants et de leurs familles. »