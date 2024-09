Meghan Markle fait un gros sacrifice pour le prince Harry

Meghan Markle aurait décidé de prendre une mesure importante pour rendre son mari, le prince Harry, heureux au milieu des problèmes de santé de ses proches royaux.

La duchesse de Sussex, qui sait à quel point Harry veut voir sa famille et à quel point elle lui manque, a apparemment mis son ego de côté pour faire plaisir à son mari avec son geste surprenant.

Meghan aurait également ressenti la douleur de Kate après son message vidéo déchirant sur sa lutte et sa bataille pour vaincre sa maladie chronique.

Une source proche a affirmé que Meghan, qui n’avait jamais pensé qu’il pourrait y avoir un moyen pour elle et Harry de revenir avec Kate et William, a changé d’avis après avoir vu la vidéo de Kate.

« La vidéo de la princesse Kate l’a fait penser différemment », a déclaré une source D’ACCORD.

« Le message poignant de Kate sur l’amour et sa maladie apporte une perspective différente sur la vie, Meghan espère que les choses changeront pour le mieux », ont-ils ajouté.

« De toute évidence, elle et Harry sont heureux qu’elle ait terminé son traitement et qu’elle aille mieux, et c’était formidable de la voir, elle et William, être si naturels dans la vidéo et de voir à quel point les enfants grandissent, selon l’initié.