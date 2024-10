Meghan Markle fait un « effort actif » pour garder le silence sur les Royals

[ad_1]

Meghan Markle a un jour admis qu’elle avait fait le choix délibéré de se séparer de la négativité qui l’entourait.

La duchesse de Sussex, qui affirme avoir souffert aux mains de l’institution royale pendant son séjour au Royaume-Uni, admet que le silence est le meilleur remède.

S’adressant à The Cut en 2022 alors qu’elle faisait la promotion de son podcast Archtypes, Meghan a déclaré : « Je pense que le pardon est vraiment important. Il faut beaucoup plus d’énergie pour ne pas pardonner… Mais il faut beaucoup d’efforts pour pardonner. J’ai vraiment fait un effort actif, sachant surtout que je peux tout dire ».

Elle a ajouté : « C’est intéressant, je n’ai jamais eu à signer quoi que ce soit qui m’empêche de parler… Je peux parler de toute mon expérience et faire le choix de ne pas le faire », et a noté plus tard dans l’interview : « J’ai beaucoup dire jusqu’à ce que je n’aime pas ça. Parfois, comme on dit, la partie silencieuse fait toujours partie de la chanson.