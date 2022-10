Meghan Markle fait ses courses à Montecito après avoir fait des affirmations controversées selon lesquelles elle se sentait «objectivée» sur «Deal or No Deal»

Meghan Markle est sortie dans le quartier aisé de Montecito vendredi après-midi à la suite de récentes remarques controversées faites sur son podcast dans lesquelles elle affirmait se sentir “objectivée” alors qu’elle travaillait comme porte-documents sur le populaire jeu télévisé “Deal or No Deal” il y a plus de 15 ans .

La duchesse de Sussex portait une combinaison bustier vert olive avec des sandales et attachait ses longs cheveux brun foncé en une tresse lâche tout en protégeant son visage du soleil avec un chapeau à larges bords alors qu’elle se dirigeait vers quelques magasins avec un ami.

Markle, 41 ans, a récemment déclenché un contrecoup après une discussion sur son podcast “Archetypes” avec Paris Hilton où elle a admis avoir eu du mal à travailler un travail basé sur son apparence alors qu’elle avait déjà passé des années à étudier les relations internationales.

“J’étais reconnaissant pour le travail, mais pas pour ce que cela me faisait ressentir. Ce qui n’était… pas intelligent. Et au fait, j’étais entouré de femmes intelligentes sur cette scène avec moi”, a déclaré Markle. “Mais ce n’était pas la raison pour laquelle nous étions là. Et je finirais par partir avec ce trou dans l’estomac, sachant que j’étais bien plus que ce qui était objectivé sur scène.”

Markle a rejoint l’émission en 2006 et a tenu les mallettes 11, 12 et 24 pendant au moins 30 épisodes du programme jusqu’à son dernier passage en 2007.

Paris Hilton a complètement sympathisé avec les producteurs de typage placés sur n’importe qui devant une caméra, car elle était connue comme une “blonde stupide” de “The Simple Life” avec Nicole Richie.

“Comme pendant cette période, c’était comme, encouragé, presque”, a expliqué Hilton. “Comme c’était, comme, mignon d’être, comme, stupide et pétillant et ce genre de truc blond.”

Hilton a ajouté : “Je regarde ça maintenant, et je me dis, je pense que c’est tellement plus cool d’être intelligent et intelligent, mais à l’époque, c’était presque comme s’ils voulaient… que les filles soient comme ça d’une certaine manière. “

“Ouais, c’était glorifié”, a répondu Markle. “Et ce n’est pas spécifique à ici, et ce n’est même pas spécifique à cette décennie. C’est quelque chose qui se produit à l’échelle mondiale. Cette idée d’abêtir les femmes et les femmes de s’abêtir elles-mêmes.”

Les paroles de Markle ont été critiquées sous tous les angles, y compris les réactions négatives d’anciens mannequins de l’émission, animée par Howie Mandel. Whoopi Goldberg, co-animateur de “The View”, a déclaré : “C’est de la télé, bébé. Mais qu’est-ce que tu pensais que tu allais faire ?

Le jeu de devinettes de longue date, où les concurrents pouvaient éliminer des mallettes d’une valeur de 0,01 à 1 million de dollars et conclure des accords avec “The Banker” pour un grand prix, diffusé pour la première fois en 2005 et officiellement emballé en 2019.

“Tout le monde dans la série connaissait son rôle, connaissait l’image, a auditionné, s’est porté volontaire et a accepté le poste. Je ne partage pas du tout son expérience. Je ne me suis jamais sentie objectivée”, a déclaré l’ancienne mannequin de “Deal or No Deal” Patricia Kara à Fox News Digital. .

Markle a également révélé qu’il y avait différentes stations de beauté dans les coulisses pour se préparer au jeu télévisé – y compris une section où l’on pouvait ajouter “un rembourrage dans votre soutien-gorge”.

“Il n’y a pas de vérité dans la station de rembourrage. Pendant toutes les années où j’ai travaillé sur l’émission, cela n’a jamais existé”, a déclaré Kara à Fox News Digital.

“Au lieu de me sentir comme une bimbo, je savais que … travailler aux côtés de personnes aussi merveilleuses que Howie Mandel ne mènerait qu’à des choses plus grandes et meilleures pour moi”, a déclaré Donna Feldman à Fox News Digital.

Feldman a noté que ce n’était pas seulement son “apparence” qui lui avait valu le poste, mais aussi sa “nature positive”, sa personnalité et son “éthique de travail globale”.

“Bien sûr, il y a certains aspects, comme devoir rester debout en talons hauts pendant de nombreuses heures… mais cela faisait partie du travail pour lequel je me suis inscrit. … Cependant, il est important de noter que chacun a sa propre expérience, et je peux ne parle que du mien”, a ajouté Feldman.

