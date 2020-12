Meghan Markle a félicité les « héros tranquilles » qui ont aidé à nourrir les affamés pendant la pandémie de coronavirus en disant: « Nous avons le pouvoir de rappeler à quelqu’un d’autre qu’il y a de l’espoir. »

La duchesse de Sussex est apparue dimanche dans l’émission spéciale CNN Heroes et a partagé un message de remerciement aux bons samaritains qui ont combattu la faim croissante aux États-Unis provoquée par la crise des coronavirus.

C’était sa première annonce publique depuis qu’elle avait révélé qu’elle avait fait une fausse couche au cours de l’été dans un article émouvant publié le mois dernier.

Dans son message sincère, elle a félicité les voisins qui nourrissaient les enfants lorsque les programmes de repas pour enfants étaient interrompus et les bénévoles qui livraient de la nourriture aux personnes âgées et immunodéprimées, affirmant qu’un repas chaud était « aussi réconfortant qu’un câlin bien mérité ».

La mère d’un enfant et son mari, le prince Harry, se sont portés volontaires pour plusieurs organisations dédiées à la lutte contre la faim dans la région de Los Angeles tout au long de la pandémie.

«Au cours d’une année qui a été universellement difficile pour tout le monde, je suis inspiré par les histoires de compassion dans nos communautés. Dans tout le pays, les gens ont mis leurs propres besoins de côté pour se rassembler et soutenir le bien-être collectif de ceux qui les entourent », a-t-elle déclaré dans le message préenregistré.

En mars, la crise du COVID-19 a durement frappé et du jour au lendemain, tout a semblé changer. Pour de nombreuses familles, l’impact de la pandémie a été catastrophique et beaucoup trop ont été confrontés à la question déchirante: comment vais-je mettre de la nourriture sur la table pour ma famille? elle a dit.

Elle a souligné une montée de la faim dans le pays, provoquée par la montée en flèche du chômage et l’incapacité des populations vulnérables – comme les personnes âgées et les résidents à risque – de se nourrir en toute sécurité.

«Mais face à cette réalité dévastatrice, nous avons également vu la puissance de l’esprit humain et les façons remarquables dont les communautés réagissent en ces temps difficiles. Nous avons vu le bien chez les gens, chez nos voisins et dans des communautés entières se rassembler pour dire qu’ils ne resteraient pas les bras croisés pendant que nos voisins souffriraient de la faim », a-t-elle ajouté.

« Nous avons vu le bien chez les gens, chez nos voisins et dans des communautés entières se rassembler pour dire qu'ils ne resteraient pas les bras croisés tant que nos voisins auraient faim », a-t-elle déclaré dans un message préenregistré diffusé dimanche sur l'émission spéciale CNN Heroes.

«Nous avons vu des communautés se lever et agir. Lorsque les programmes de repas pour enfants se sont arrêtés, nous avons vu nos voisins s’assurer que ces enfants recevaient la nutrition dont ils avaient besoin. Et lorsque les personnes immunodéprimées ou les plus vulnérables ne pouvaient pas quitter leur domicile, nous, en tant que communauté, nous sommes présentés pour livrer la nourriture dont ils avaient besoin à leur porte », a-t-elle déclaré.

«Nous connaissons la valeur de la nourriture; comme nourriture, comme source de vie et dans les moments de crise, la chaleur d’un repas peut être aussi réconfortante qu’une accolade indispensable – surtout en l’absence de contact humain en raison de la distanciation sociale que nous vivons tous, » a ajouté l’ancienne actrice de Suits.

En août, Harry et Meghan ont distribué des fournitures scolaires, des vêtements et des couches aux familles dans le besoin lors d’un événement au volant à Los Angeles organisé par l’association caritative baby2baby.

Le couple s’est porté volontaire pour l’organisation caritative Baby2Baby, qui fournit les produits de première nécessité aux familles dans le besoin, le 19 août. Sur la photo, le prince Harry remet des fournitures à travers les vitres des véhicules.

Le prince Harry et Meghan Markle sont vus à Los Angeles portant des masques alors qu’ils livrent des repas avec Project Angel Food aux résidents dans le besoin pendant la pandémie de COVID-19 le 17 avril

Elle a félicité les bénévoles et les travailleurs qui se sont montrés à la hauteur et ont nourri leurs voisins affamés traversant des moments difficiles.

« Ces moments ont tellement rappelé qu’ils sont pris en charge. Ce soir, nous célébrons ces héros discrets, certains que je connais et d’autres que nous applaudissons de loin. Ces personnes se sont levées et ont veillé à ce que les besoins les plus élémentaires de nos communautés soient satisfaits. Ils ont veillé à ce que leur entourage n’ait pas à souffrir de manière isolée. Ils ont nourri leurs voisins de plus d’une manière », a-t-elle déclaré.

« Et ils nous ont tous montré que même dans les moments les plus sombres, lorsque nous nous réunissons, nous avons le pouvoir de rappeler à quelqu’un d’autre qu’il y a de l’espoir et que tout ira bien », a-t-elle ajouté.

Le prince Harry, 35 ans, et Meghan Markle, 38 ans, photographiés en juin avec d’anciens membres de gangs dans une boulangerie de Los Angeles pour faire du bénévolat et préparer de la nourriture pour les personnes âgées de la région

La duchesse de Sussex, qui avait déjà participé à des ateliers avec l’organisation à l’adolescence, a photographié des boîtes de nourriture

Markle et le prince Harry partagent un fils de 19 mois nommé Archie.

Depuis qu’elle a quitté le Royaume-Uni pour retourner dans son État d’origine, la Californie, Markle a fait du bénévolat auprès de plusieurs organisations locales.

En avril, elle et Harry ont aidé à distribuer des repas pour Project Angel Food, une organisation à but non lucratif qui prépare et livre des repas aux personnes atteintes de maladies graves qui font face à des risques plus importants pendant la pandémie.

En juin, le couple a travaillé avec Homeboy Industries, une organisation communautaire de justice sociale qui aide les anciens membres de gangs incarcérés et anciens. Ils ont rejoint les participants du groupe travaillant dans un café et une boulangerie et les ont aidés à préparer de la nourriture pour le programme #FeedHOPE qui distribue des repas aux personnes âgées et aux jeunes confrontés à l’insécurité alimentaire provoquée par la pandémie.

Le couple a aidé à faire du pain, à plier la pâte et à organiser des boîtes de nourriture pour la distribution.

Dans son article du New York Times de novembre, Markle a révélé qu’elle avait perdu son deuxième enfant en juillet après avoir ressenti une « crampe aiguë » en changeant la couche de son fils Archie.

Puis, en août, le couple a distribué des boîtes de fournitures, de vêtements et de couches à un service au volant événement avec Baby2baby, une organisation à but non lucratif dédiée à aider les familles dans le besoin.

‘Après avoir changé son [Archie’s] couche, j’ai ressenti une crampe aiguë. Je suis tombée au sol avec lui dans mes bras, fredonnant une berceuse pour nous garder tous les deux calmes, la mélodie joyeuse contrastant fortement avec mon sentiment que quelque chose n’allait pas », a-t-elle écrit.

Dans la pièce intitulée «Les pertes que nous partageons», elle a déclaré: «Je savais, en serrant mon premier-né, que je perdais mon deuxième.

Elle a été félicitée pour avoir aidé à briser le tabou entourant la perte des enfants et à mettre fin au «cycle du deuil solitaire».