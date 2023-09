Meghan Markle fait la fête sans le prince Harry au concert de Beyoncé avec des copains d’Hollywood

Meghan Markle vivait sa vie avec ses copains hollywoodiens sans son mari, le prince Harry.

Après que des fans ont posté des photos du duc et de la duchesse de Sussex lors du concert de Beyoncé à Los Angeles vendredi, certains ont affirmé qu’Harry avait l’air « ennuyé », voire « misérable ». Lundi soir, Markle a revu l’interprète de « Crazy in Love », cette fois sans son mari.

Markle a été vu au spectacle en train de poser avec l’actrice Kerry Washington et Kelly Rowland, chanteuse et, avec Beyoncé, ancienne membre du groupe Destiny’s Child.

MEGHAN MARKLE ET LE PRINCE HARRY PROFITENT DE LA TOURNÉE MONDIALE RENAISSANCE DE BEYONCÉ À LOS ANGELES

Harry n’était nulle part visible.

Le prince a été aperçu pour la dernière fois en public dimanche lors du match de football de l’Inter Miami CF mettant en vedette le champion de la Coupe du monde Lionel Messi. Markle n’était pas présent, mais des stars comme Selena Gomez, Leonardo DiCaprio, Jason Sudeikis et Mario Lopez étaient présentes.

Harry a été vu en train de parler avec l’acteur Will Ferrell, et après que des photos de lui aient été partagées lors de l’événement, plusieurs fans ont souligné qu’il semblait beaucoup plus heureux et détendu que sur certaines photos avec Markle au spectacle de Beyoncé.

MEGHAN MARKLE PREND UN « RISQUE ÉNORME EN SE DISTANTANT » DU PRINCE HARRY DANS LE REBRAND DE CARRIÈRE : EXPERT

En plus de ces récentes sorties séparées, Harry se rendra seul au Royaume-Uni dans les prochains jours – comme Fox News Digital l’a appris le mois dernier, il devrait assister à une cérémonie de remise de prix pour l’association caritative WellChild le 7 septembre.

Alors que l’anniversaire de la mort de la reine Elizabeth est le lendemain, le prochain événement de son calendrier est le 9 septembre : l’ouverture des Jeux Invictus à Düsseldorf, en Allemagne. Markle le rejoindrait pour cet événement.

Cette nouvelle habitude de faire les choses individuellement pourrait faire partie de l’idée selon laquelle Markle tente de se séparer professionnellement de son mari.

« Je pense certainement que Meghan a des conseils à l’oreille qui lui disent qu’elle est mieux sans le prince Harry et le drame royal – professionnellement – ​​mais Meghan était une actrice en activité avant Harry », a déclaré Kinsey Schofield du « À Di pour Quotidien » podcast a déclaré à Fox News Digital la semaine dernière. « Elle n’était ni une célébrité ni un nom connu. Nous aimions et acceptions Meghan parce que nous aimions le prince Harry depuis qu’il était un petit garçon. »

« Il l’a élevée, et je pense que les gens lui pardonneront beaucoup plus avant de lui pardonner. »

Schofield a noté que les gens « continueront à se plaindre d’elle alors qu’elle court après les projecteurs », contrairement à Harry, qui, selon Schofield, semble plus que jamais engagé dans ses efforts caritatifs.

Schofield dit qu’elle croit que « si Meghan s’éloigne trop de Harry, le cœur des gens pourrait s’adoucir envers Harry – surtout avec tout le travail caritatif récent que nous l’avons vu faire… en solo… plus « Heart of Invictus ». »

Bien que Markle ait un peu plus de 30 crédits d’acteur à son actif, beaucoup d’entre eux sont petits ou non crédités. Son rôle le plus important a été de loin celui de Rachel Zane dans la série américaine « Suits » — elle est apparue dans 108 épisodes de 2011 à 2018.

L’émission a connu un regain de popularité au cours des derniers mois lorsqu’elle a fait ses débuts sur Netflix, mais comme Schofield l’a déclaré à Fox News Digital, cela « peut être attribué au fait que Netflix nous l’a littéralement poussé dans la gorge cet été ».

Markle a signé avec WME, l’une des meilleures agences artistiques d’Hollywood, en avril. Contrairement à ses précédentes activités commerciales avec Netflix et Spotify, Harry n’était pas impliqué dans son accord. De même, Harry a produit son documentaire « Heart of Invictus » sans Markle.

Tracy Wright et Ashley Papas de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.