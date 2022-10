Meghan Markle fait du shopping après le commentaire de «Bimbo» sur «Deal Or No Deal» – Hollywood Life

Voir la galerie





Meghan Markle a émergé depuis qu’il a fait des commentaires controversés sur son temps sur Accord ou pas accord. La duchesse de Sussex, 41 ans, a été aperçue à Montecito, en Californie – également la ville où elle et son mari Prince-Harry appelez à la maison – avec un ami le vendredi 21 octobre sur des images obtenues par Page 6. Meghan portait une combinaison vert foncé sans bretelles avec un pantalon capri pour une sortie décontractée, avec un pull enroulé autour de son cou et un chapeau en feutre à larges bords. Elle portait également une paire de lunettes de soleil légères à motif tortue et un sac seau en cuir marron avec des détails en métal sur son épaule.

L’ancien Combinaisons La star souriait en passant devant le chic Pierre Lafond Market & Deli avec sa copine, qui portait un jean déchiré à jambe droite, des baskets et un chandail vert vif surdimensionné. Les deux femmes ont conservé des sacs bruns de la boutique Wendy Foster Montecito, connue pour son approche soignée des cadeaux, de l’art et des vêtements pour la maison.

Meghan a fait la une des journaux ces derniers jours concernant ses commentaires sur son travail en tant que modèle de mallette dans le jeu télévisé Accord ou pas accordqu’elle est apparue en 2006. “J’étais reconnaissante pour le travail, mais pas pour ce que je ressentais, ce qui n’était pas intelligent”, a expliqué Meghan à Paris-Hilton sur son podcast Spotify Archétypes. “Et au fait, j’étais entouré de femmes intelligentes sur cette scène avec moi, mais ce n’était pas la raison pour laquelle nous étions là.”

Elle a poursuivi en disant que chaque soir, le spectacle se terminerait et qu’elle se retrouverait “avec ce trou dans l’estomac sachant que j’étais bien plus que ce qui était objectivé sur scène”, avant de continuer à décrire le fait de se sentir comme une bimbo. “Je n’aimais pas être obligé d’être tout en apparence et peu de substance, et c’est ce que j’ai ressenti à l’époque. Être réduit à cet archétype spécifique : le mot ‘bimbo’ », a-t-elle déclaré dans l’émission.

Les commentaires du natif de Californie ont depuis touché un nerf avec certains de ses camarades de casting dans la série, y compris Donna Feldman. “J’ai lu les commentaires de Meghan sur le fait d’être traité comme une” bimbo “tout en travaillant sur Accord ou pas d’accordmais je dois être en désaccord avec ce qui est dit », a-t-elle dit à HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. “Pendant mon passage dans la série, ni moi ni personne d’autre avec qui j’ai travaillé n’a jamais été traité comme tel, à mon avis. Cependant, il est important de noter que chacun a sa propre expérience, et je ne peux parler que de la mienne.

“Tout le monde sait à quoi vous vous engagez lorsque vous êtes embauché en tant que ‘Briefcase Beauty.’ Être embauché en fonction de votre apparence vient avec le territoire et depuis Accord ou pas d’accord était l’une des plus grandes émissions sur NBC, si vous êtes proactif dans votre carrière, alors vous en tirez le meilleur parti et développez votre CV à partir de là », a-t-elle également déclaré à HL. “Bien que j’aie reçu de nombreuses opportunités basées sur mon apparence, c’est mon intellect, ma personnalité et ma solide éthique de travail qui contribuent à ce que je sois embauché régulièrement.”