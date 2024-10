Meghan Markle exprime clairement ses sentiments alors que l’attachée de presse des Sussex fait un geste majeur

Meghan Markle a clairement exprimé ses sentiments alors que l’attachée de presse des Sussex a fait un geste majeur.

Ashley Hansen, attachée de presse mondiale et responsable de la communication du duc et de la duchesse de Sussex, lance sa propre société de relations publiques, Three Gate Strategies.

Hansen est attaché de presse mondial et responsable de la communication de la Fondation Archewell du prince Harry et de Meghan depuis plus de deux ans. Elle continuera à représenter et conseiller le duc et la duchesse, tout en supervisant leur équipe de communication internationale.

Hansen continuera d’amplifier les causes des Sussex, en plus de représenter leurs nouvelles entreprises et projets créatifs, tels que American Riviera Orchard et les programmes Netflix du couple. Le duc et la duchesse de Sussex soutiennent pleinement le nouveau projet de Hansen. Meghan a publié la déclaration suivante en son nom et au nom de Harry : « Nous sommes très fiers d’Ashley, surtout en tant que femme entrepreneur. « Nous sommes impatients de bénéficier de son expertise ciblée sur nos projets commerciaux et créatifs et de sa supervision continue de notre équipe de communications.

« Mon mari et moi sommes ravis d’être aux côtés d’Ashley alors qu’elle construit quelque chose d’extraordinairement spécial avec son entreprise. » La nouvelle décision de Hansen est intervenue après qu’elle ait été approchée par d’autres clients recherchant les conseils de haute qualité qu’elle avait fournis aux Sussex. Three Gate Strategies fait désormais partie d’un portefeuille d’entreprises dirigées par des femmes et de nouvelles entreprises que Meghan a soutenues depuis son arrivée aux États-Unis en 2020. Le cabinet de relations publiques se spécialisera dans la communication et la gestion de marque pour des individus et des organisations distingués.

