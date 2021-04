Meghan Markle exhorte les jeunes filles et femmes à «  contester l’injustice  » pendant la grossesse de leur propre fille

MEGHAN Markle a exhorté les filles et les femmes à «contester l’injustice» en parlant avec des «jeunes militants».

La duchesse de Sussex, qui est enceinte d’une petite fille, a donné aux adolescents une plate-forme pour «aider à définir une voie à suivre», car leurs voix «peuvent et doivent être entendues».

Meghan a organisé une conversation avec des jeunes filles et les a exhortées à « contester l’injustice »

Meghan, 39 ans, a organisé une table ronde avec Girls Inc. et le National Women’s Law Center pour permettre aux jeunes femmes de «parler de l’ampleur des défis auxquels leur génération est confrontée en ce moment».

Un message sur le site Archewell a déclaré qu’elle « avait entendu parler d’un groupe puissant et passionné de 13 à 18 ans – principalement des filles de couleur », qui « ont déjà un impact sur l’éducation, la justice sociale, la santé et le bien-être en leurs propres écoles et communautés « .

Et la duchesse a parlé au groupe de « luttes quotidiennes » pendant la pandémie de Covid – y compris les problèmes de santé mentale et le racisme.

Meghan a également « réfléchi à l’impact des femmes pionnières à travers l’histoire » et a demandé aux filles de partager quelles figures féminines « les encouragent à contester l’injustice ».

Parmi leurs réponses figuraient la militante américaine des droits civiques Fannie Lou Hamer et Kala Bagai, l’une des premières femmes sud-asiatiques à immigrer aux États-Unis au 20e siècle.

Meghan attend actuellement son deuxième enfant avec le prince Harry

Le site Web a déclaré: «Au milieu de la pandémie, la duchesse s’est engagée avec des communautés de filles et des organisations au service des filles, en adoptant une approche d’écoute et d’apprentissage directement d’une nouvelle génération de dirigeants.

«Tout au long de l’année écoulée, elle a organisé des conversations avec des femmes et des filles, s’est entretenue avec des icônes du genre ainsi qu’avec de nouveaux dirigeants, et s’est associée à des organisations clés qui plaident pour un avenir plus équitable et plus juste.

« Ce travail se poursuivra dans le cadre de l’engagement de la Fondation Archewell à bâtir des communautés compatissantes qui élèvent les femmes et les filles, et reflète le bilan de longue date du plaidoyer de la duchesse, qui défend l’équité depuis son plus jeune âge. fille elle-même. «

Meghan a toujours été une féministe convaincue et a brisé la tradition après son mariage avec le prince Harry avec son propre discours sur le site officiel royal.

La page Web comprenait sa célèbre citation d’une conférence des Nations Unies à New York en 2015 lorsqu’elle a déclaré: « Je suis fière d’être une femme et une féministe ».

Ce n’était pas la première fois que Meghan révélait son point de vue, l’ex-actrice poussant même au changement alors qu’elle n’avait que 12 ans.

Des images de Meghan en tant qu’élève de l’école montraient des lettres exigeant qu’une annonce de nettoyage change la formulation de leur annonce sexiste de « femmes » à « personnes ».

Et l’année dernière, elle a fait l’éloge du prince Harry en tant que féministe et l’a appelé un «beau» père pour Archie à admirer.

Meghan avait précédemment qualifié Harry de féministe