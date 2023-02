Meghan Markle était visiblement absente de l’anniversaire d’Oprah Winfrey pour cette raison, selon les experts royaux

Quand Oprah Winfrey faisait partie des nombreuses stars qui se sont unies ce week-end pour célébrer le 25e anniversaire d’Anastasia Beverly Hills, beaucoup pensaient que Meghan Markle suivrait.

Lors de l’événement fastueux à Los Angeles, qui a célébré la célèbre marque de beauté d’Anastasia Soare, le magnat des médias a reçu un gâteau pour commémorer son 69e anniversaire, qui a eu lieu un jour plus tard. Parmi les nombreuses personnalités présentes, citons Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Sharon Stone, Rita Wilson, Sofia Vergara et Heidi Klum, entre autres.

La duchesse de Sussex a visiblement fait profil bas ce mois-ci. Son mari, le prince Harry, a récemment terminé une tournée médiatique pour ses mémoires “Spare”, qui ont été publiés le 10 janvier. livre de tous les temps.

Christopher Andersen, auteur de “The King”, a déclaré à Fox News Digital qu’il y a une bonne raison pour laquelle la mère de deux enfants est restée à l’écart des projecteurs.

MEGHAN MARKLE ET LE PRINCE HARRY AGISSENT COMME ” UN COUPLE D’ADOLESCENTS “, ALLÈGENT DES SOURCES DU PALAIS DANS UN NOUVEAU LIVRE EXPLOSIF

“Je dois être honnête. J’ai interviewé Oprah plusieurs fois au fil des ans, à commencer par sa première irruption sur la scène nationale dans les années 1980”, a déclaré Andersen. “S’il y a une chose qu’Oprah est, c’est sa loyauté. Je pense que les gens lisent beaucoup plus dans ce supposé camouflet qu’ils ne le devraient. Ma lecture de la situation est qu’Oprah et les Sussex réalisent que c’est un moment très délicat pour Harry et Meghan alors que nous approchons du couronnement du roi Charles.”

“Apparaître à un événement aussi fastueux et prestigieux avec des vedettes d’Hollywood pour honorer Oprah n’est pas ce dont les Sussex ont besoin en ce moment”, a-t-il expliqué. “Cela heurterait certainement le roi Charles dans le mauvais sens, sans parler d’un public britannique déjà hostile. Je suis certain que Harry et Meghan restent en bons termes et gardent toute l’affaire Oprah/H&M au plus bas.”

“Spare” est la dernière d’une série de déclarations publiques du duc et de la duchesse de Sussex depuis qu’ils ont quitté la vie royale en 2020. À l’époque, ils ont cité ce qu’ils considéraient comme le traitement raciste de la duchesse par les médias et un manque de soutien de le palais.

Après leur sortie, le couple s’est assis avec Winfrey pour une interview qui a été vue par 50 millions de personnes dans le monde. Le duc et la duchesse de Sussex se sont à nouveau exprimés dans un documentaire Netflix en six parties publié le mois dernier.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“‘Spare’ et leur documentaire Netflix ont déclenché un tel contrecoup que je suis certain qu’ils ont décidé de faire profil bas et de se concentrer sur leur famille dans les mois à venir”, a ajouté Andersen.

Kinsey Schofield, experte royale et animatrice du podcast “To Di For Daily”, a déclaré à Fox News Digital qu’elle n’était pas non plus surprise que la mère de deux enfants ne soit pas présente à l’événement très médiatisé. Contrairement à Andersen, Schofield soupçonne que les publicistes méfiants d’Hollywood n’envoient pas beaucoup d’invitations aux Sussex.

“Je vis à Los Angeles et j’ai passé des années dans les relations publiques”, a-t-elle expliqué. “La rumeur dit que Harry et Meghan ne sont invités nulle part parce que tous les yeux seraient rivés sur eux, et cela détournerait l’attention de la cause ou de l’événement.”

“… La réalité est qu’ils sont considérés comme des drames”, a-t-elle allégué. “Ils sont également considérés comme indignes de confiance et une conversation privée que vous avez avec eux pourrait se retrouver répétée sur un podcast, une émission de téléréalité ou dans un livre.”

LE PRINCE HARRY ET MEGHAN MARKLE SE SÉPARENT AVEC 2 MEILLEURS DIRIGEANTS D’ARCHEWELL, MOINS DE 2 ANS APRÈS AVOIR REJOINT

La commentatrice royale Hilary Fordwich a déclaré qu’il serait sage que les Sussex restent discrets alors que Charles, 74 ans, se prépare pour son couronnement. Harry, 38 ans, a récemment déclaré à ITV britannique qu’il voulait retrouver son père et son frère, notant qu’il voulait “une famille, pas une institution”. Le prince a déjà parlé de son éloignement de son père et de son frère aîné, le prince William, depuis son départ du Royaume-Uni.

“Ils savent tous les deux, comme nous tous, que le gros problème est le couronnement à venir”, a-t-elle déclaré. “… Ni Harry ni Meghan ne peuvent vraiment risquer d’autres dommages. Leurs perspectives à long terme et toute leur pertinence sont en jeu.”

Fordwich soupçonnait Markle de travailler tranquillement sur de “futurs projets” tout en se concentrant sur les deux jeunes enfants du couple à la maison. Et après avoir subi les contrecoups de leurs nombreux révélateurs, se tenir à l’abri des regards du public peut être la meilleure décision pour eux.

“Compte tenu de ce que Harry a dit concernant ses enfants, il espère une réconciliation et “n’aimerait rien de plus que nos enfants aient des relations avec des membres de ma famille”… peut-être [they] réalisent que toutes les retombées mettent en péril les préoccupations à plus long terme », a-t-elle ajouté.

LA “RÉSERVE” DU PRINCE HARRY : LA TENTATIVE DE MEGHAN MARKLE DE SE “DISTANCER” AU MILIEU DES RETOMBÉES HOLLYWOODIENNES

Charles sera couronné le 6 mai à l’abbaye de Westminster. Le couronnement devrait être plus court et moins extravagant que la cérémonie de trois heures qui a eu lieu pour sa défunte mère, la reine Elizabeth II.

Le père de Harry sera couronné lors d’une cérémonie religieuse solennelle dirigée par Justin Welby, l’archevêque de Cantorbéry, a indiqué le palais dans un communiqué. Camilla, la reine consort, sera couronnée aux côtés de son mari.

“Le couronnement reflétera le rôle du monarque aujourd’hui et se tournera vers l’avenir tout en étant enraciné dans des traditions et un apparat de longue date”, a déclaré le palais.

On ne sait pas si les Sussex seront présents.

PRINCE HARRY, MEGHAN MARKLE ‘SARE’ FALLOUT MENACE HOLLYWOOD FUTURE: EXPERTS

Markle, une ancienne actrice américaine qui a joué dans le drame juridique “Suits”, est devenue la duchesse de Sussex lorsqu’elle a épousé Harry en 2018. Le couple réside maintenant dans la riche ville côtière de Montecito, en Californie, avec leurs deux enfants.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.