Meghan Markle était «très mécontente» de sa couverture de Vanity Fair 2017 et a trouvé le titre «raciste»: rapport

Meghan Markle est devenue furieuse à propos de sa couverture de Vanity Fair de 2017, qui comportait un titre qu’elle jugeait “raciste”, selon “Courtiers : le pouvoir caché derrière la couronne”, un nouveau livre de l’auteur royal Valentine Low.

Markle et le prince Harry se seraient opposés au titre du numéro d’octobre “She’s Just Wild About Harry!” comme ils ont souligné que “I’m Just Wild About Harry” était le titre de la chanson que Judy Garland et Mickey Rooney ont interprétée comme un numéro de blackface dans la comédie musicale “Babes In Arms” de 1939

“Ils [Harry and Meghan] essayé de le faire changer en ligne, parce que [they thought] il avait été motivé par la race”, a déclaré une source, selon un extrait du livre de Low obtenu par le Daily Mail.

De plus, Markle aurait été “furieuse” contre son conseiller en relations publiques Keleigh Thomas Morgan à propos du titre.

REINE ELIZABETH THE PEACEMAKER: MONARCH A EXHORTÉ MEGHAN, HARRY À SE RÉUNIR AVEC SON PÈRE THOMAS MARKLE, DIT UN LIVRE

“[Meghan] était tellement en colère contre Keleigh qu’elle voulait la virer”, a déclaré une source, selon l’extrait.

À l’époque, Morgan, un gourou de longue date des relations publiques de la prestigieuse société Sunshine Sachs, avait récemment été embauchée pour aider à guider Markle alors qu’elle gérait son nouveau statut de célébrité après avoir révélé sa relation avec le prince Harry.

Kensington Palace aurait approuvé le choix de Markle d’apparaître sur la couverture du numéro d’octobre 2017 de Vanity Fair et de participer à l’interview qui l’accompagne, mais a laissé les négociations à Morgan.

Dans l’extrait, Row a écrit : “Officiellement pour marquer le 100e épisode de Suits, l’interview était, en fait, le grand lancement de Meghan. Le couple n’était pas officiellement fiancé – bien que tout le monde au palais de Kensington sache qu’ils étaient fiancés en privé depuis la fin de l’été. – mais c’était Meghan qui se présentait de manière confiante et proactive.”

Cependant, Markle aurait “détesté ça” et était “contrarié” que l’accent soit mis sur sa relation avec Harry.

Row a écrit que la duchesse de Sussex était “furieuse” contre Morgan. “Elle était très mécontente de la façon dont cela avait été géré”, a déclaré une source, selon l’extrait.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Et elle cherchait à jeter le blâme dans toutes les directions possibles, même si cela avait été un élément positif.”

“Elle n’aimait pas les photos. Elle pensait que l’histoire était négative. Elle était contrariée que ce soit à propos de Harry, pas d’elle.”

Selon Row, “les choses se sont finalement calmées. Mais pendant un moment, Keleigh était dans le froid avec Meghan.”

L’histoire d’octobre 2017 de Vanity Fair marquait la première fois que Markle parlait publiquement de sa romance avec le prince Harry.

“Nous sommes un couple”, a-t-elle déclaré au point de vente. “Nous sommes amoureux. Je suis sûr qu’il y aura un moment où nous devrons nous présenter et avoir des histoires à raconter, mais j’espère que ce que les gens comprendront, c’est que c’est notre moment.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“C’est pour nous. Cela fait partie de ce qui le rend si spécial, c’est juste le nôtre. Mais nous sommes heureux. Personnellement, j’aime une grande histoire d’amour.”

Les deux ont commencé à se fréquenter en juillet 2016 et ont annoncé leurs fiançailles en novembre 2017, un mois après la publication du numéro de Vanity Fair.

Les représentants de Markle, Harry, Morgan et Vanity Fair n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.