Meghan Markle et Oprah Winfrey se retrouvent lors d’une sortie surprise alors que Harry’s Spare bénéficie d’une exposition « Hometown Heroes »

Meghan Markle a fait une apparition publique surprenante au club de lecture de son amie Oprah Winfrey, une sortie rare au milieu des récentes rumeurs sur les difficultés de ses relations à Hollywood. La duchesse de Sussex a assisté à un événement littéraire à la librairie Goodmothers récemment ouverte en Californie, où les mémoires de son mari, le prince Harry, étaient exposés. Oprah Winfrey, Meghan Markle et le prince Harry. (Instagram)

Selon certaines informations, Harry n’aurait pas assisté à la conversation littéraire. Meghan a rejoint un groupe d’intervenants lors de l’événement, qui s’est tenu près de sa maison de Montecito.

Meghan Markle retrouve Oprah Winfrey

L’interview explosive de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey en 2021, qui a été considérée comme un coup dur pour la famille royale, continue de résonner auprès des observateurs de la famille royale. Goodmothers, une nouvelle librairie détenue en copropriété par l’agent littéraire Jennifer Rudolph Walsh, a récemment ouvert ses portes avec une série d’événements mettant en vedette des auteurs et des célébrités célèbres. Meghan a assisté à l’ouverture, vêtue d’une élégante tenue d’affaires.

Meghan Markle était élégante dans une combinaison smoking bleu marine sans manches de Club Monaco, associant le look à une queue de cheval élégante et à de simples clous en diamant. Bien que les détails de son discours à la librairie restent privés, les participants ont partagé des photos et des histoires de l’événement, au cours duquel Meghan est montée sur scène et a parlé au micro aux côtés d’autres personnalités telles qu’Oprah Winfrey, l’auteur Shaka Senghor, l’astrologue Jennifer Freed, et bien d’autres.

Le disque de Harry Spare exposé sur l’étagère des « héros locaux »

Les mémoires du prince Harry, Spare, qui ont été perçues comme un nouveau coup dur pour la famille royale, ont fièrement été présentées dans l’étagère « Hometown Heroes » de la nouvelle librairie. L’exposition comprenait également des titres d’autres auteurs célèbres, dont It’s All Easy de Gwyneth Paltrow, ainsi que le livre pour enfants de Meghan, The Bench, selon The Mirror. D’autres vidéos montrent Walsh parler de l’emplacement clé de l’autobiographie de Harry.

Dans la vidéo promotionnelle, on peut entendre Walsh dire : « C’est l’étagère de notre auteur local lorsque vous entrez pour la première fois. Je veux que ce soit le cas lorsque vous entrez pour la première fois afin que les auteurs locaux sachent qu’il s’agit de la librairie de leur ville natale. Et nous célébrons les auteurs de notre ville natale comme s’ils étaient nos héros locaux, car pour nous, ils le sont. »

Meghan Markle se prépare à lancer une marque lifestyle

Alors que le contrat Netflix de Meghan et Harry touche à sa fin et que leur accord avec Spotify est en proie à des incertitudes, Meghan a rencontré un revers pour sa marque lifestyle, American Riviera Orchard. Elle prévoit de lancer la marque au début de l’année prochaine, mais elle a dû faire face à un obstacle : l’Office américain des brevets et des marques a rejeté sa dernière demande. La décision semble être liée au logo de l’entreprise.