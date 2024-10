Meghan Markle et les plus grands projets de Harry dévoilés au milieu des apparitions en solo

Le prince Harry et Meghan Markle ont récemment fait des apparitions séparées, suscitant des craintes et des inquiétudes quant au fait qu’ils mènent des « vies séparées » et que le couple royal « s’éloigne ».

Maintenant, selon Personnespar Aide-mémoire Les parents passionnés d’Archie et de Lilibet prévoient un certain nombre de sorties et d’apparitions l’un sans l’autre, car tout cela fait partie de leurs projets plus vastes.

L’initié a déclaré au média : « Il est clair qu’une approche à deux voies est en train d’évoluer. »

L’informateur a déclaré : « Le duc et la duchesse ont désormais atteint leur plein potentiel en tant qu’individus – pas seulement en tant que couple. Le duc semble concentré sur son travail de mécénat et la duchesse sur son parcours entrepreneurial.

Révélant la raison derrière la stratégie de Meghan et Harry, l’initié a déclaré que leurs apparitions séparées faisaient toutes partie d’un plan plus vaste visant à aider à reconstruire leur popularité.

Ces nouvelles affirmations surviennent alors que la popularité de Meghan a rencontré un problème en septembre lorsqu’un article a été publié suggérant qu’elle était extrêmement difficile à vivre. travailler avec.