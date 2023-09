Meghan Markle et le prince Harry soutiennent l’événement prestigieux de Kevin Costner

Le prince Harry et Meghan Markle ont rejoint la star de « Yellowstone » Kevin Costner lors de son événement caritatif de premier plan.

Le duc et la duchesse de Sussex ont rejoint la royauté hollywoodienne au One805 Live de Costner ! collecte de fonds dans sa propriété de 26 millions de dollars à Santa Barbara.

Parmi les autres apparitions de célébrités lors de cet événement prestigieux figuraient Oprah Winfrey, et Maroon 5 était en tête d’affiche de la collecte de fonds d’automne qui a honoré la communauté des premiers intervenants.

MEGHAN MARKLE REJOINT LE PRINCE HARRY AUX JEUX INVICTUS

Cet événement caritatif fastueux a permis de récolter des fonds pour fournir une aide financière et un soutien en matière de santé mentale aux premiers intervenants.

Costner, un ambassadeur de One805, était sur scène avec Harry et Markle alors qu’ils faisaient une apparition surprise pour lui remettre un prix.

KEVIN COSTNER ATTEINT UN RÈGLEMENT DE DIVORCE AVEC L’EX CHRISTINE BAUMGARTNER

L’actrice de « Suits » portait une élégante veste monochrome avec ses cheveux tirés en arrière en chignon bas. Markle a complété son look avec des boucles d’oreilles en or et une montre assortie.

Harry portait une chemise noire décontractée et un blazer alors que les deux soutenaient leur célèbre ami Costner.

« Bonjour à tous », a salué Costner à la foule après avoir reçu son prix. « Maintenant, mes amis qui n’ont aucune manières me demandent souvent : ‘Kev, combien coûte cet endroit ? Qu’est-ce qu’il vaut ?’ Et je peux simplement vous dire qu’un jour comme aujourd’hui, cela vaut chaque centime.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

« Que vous serez ici pour célébrer des gens que vous ne rencontrerez peut-être jamais », a-t-il poursuivi. « Ceux qui sont les premiers à se précipiter. Et c’est un endroit où j’ai eu beaucoup de chance dans ma vie, et j’ai essayé de ne pas ériger un mur autour. Alors, merci d’être venu. «

Meghan Markle trace son prochain rôle en politique, pas à Hollywood, selon les affirmations d’experts

Dans une autre vidéo partagée par le compte Instagram de One805, Oprah a fait l’éloge de l’association et a souligné le travail des premiers intervenants.

Costner a organisé l’événement peu de temps après avoir réglé son divorce avec son ex-femme Christine Baumgartner après 18 ans de mariage.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Baumgartner a demandé le divorce le 1er mai, invoquant des différences irréconciliables. Dans des documents obtenus par Fox News Digital, elle a indiqué le 11 avril comme date de séparation.

Pendant ce temps, Harry et Markle sont récemment revenus des Jeux Invictus en Allemagne.

Le couple a célébré le 39e anniversaire du duc de Sussex lors de son événement caritatif à l’étranger.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Harry a créé les Jeux Invictus en 2014 pour les militaires blessés, blessés et malades.