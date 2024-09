Meghan Markle et le prince Harry sont touchés par la nouvelle annonce du roi Charles

Meghan Markle et le prince Harry ont subi un coup dur avec la nouvelle annonce du roi Charles.

Le palais de Buckingham a annoncé un poste clé de décoration intérieure dans l’ancienne demeure du duc et de la duchesse de Sussex au Royaume-Uni.

Le palais de Buckingham a également publié une nouvelle annonce, encourageant les gens à postuler pour un poste de fabricant de rideaux et de tapissier d’ameublement.

Le contrat d’un an, qui rapporte 28 000 £ par an, voit le candidat idéal « entreprendre la production de divers meubles et décorations de vitrines, en tenant compte des dernières méthodes de l’industrie, des normes de qualité, de la conception et des délais nécessaires pour garantir de beaux résultats à chaque fois ».

La personne sera également « impliquée dans tous les aspects d’un projet, depuis les schémas de conception et la recherche de styles historiques jusqu’à l’approvisionnement de matériaux appropriés et de méthodes de construction spécifiques ».

Les journées comprendront « l’évaluation et l’enregistrement de l’état, avant de traiter, de réparer et de conserver les objets avec sympathie ».