Meghan Markle et le prince Harry “sont connus pour leur propre version de la vérité”: expert royal

Vous n’arrivez pas à croire que la bande-annonce de Netflix ait déjà commencé avec des contrevérités, n’est-ce pas ? Bien sûr que vous le pouvez, car c’est précisément le manque de détails que vous avez chez les ex-royals connus sous le nom de Meghan Markle et Prince Harry.

Le titre criait “faux vaccin”. Il a maintenant été affirmé qu’une photo de paparazzi supposément pourchasser le couple, montrée dans la bande-annonce, avait en fait été prise lors d’une première de “Harry Potter”.

Cependant, les ex-royals sont connus pour leur propre version de la vérité – en quelque sorte. N’oublions pas que Meghan a “oublié” qu’elle a participé au livre “Finding Freedom” – et a dû s’excuser auprès de la plus haute cour du Royaume-Uni – malgré une multitude de textes et d’assistance à l’écrivain, vaguement parlant, qui a bricolé la poubelle -fest ensemble.

Ensuite, Harry a déclaré sur bande dans l’interview d’Oprah Winfrey que le chat de la course s’était produit une fois, tandis que Meghan a affirmé “plusieurs” fois, il n’est donc pas surprenant que leur souci du détail soit une prise lointaine de la réalité.

LE PRINCE HARRY ET MEGHAN MARKLE PARLENT DE LA COURSE DANS LA NOUVELLE BANDE-ANNONCE DE NETFLIX : “C’EST UN JEU DIRTY”

Dans les docuseries Netflix, l’image des paparazzis est une image d’archives, qui pourrait maintenant coûter beaucoup d’argent aux Sussex, dont ils devront payer, ou Netflix le fera. Cependant, des sources proches des défenses de Harry et Meghan affirment qu’ils ne l’auraient pas su. Ah bon? Ils ont signé la bande-annonce. Ils ont le dernier mot sur tout.

Ils n’ont jamais demandé à quel événement y avait-il toute cette excitation de papa ? Peut-être que Meghan n’a pas vu sa fausseté à travers toutes les larmes qu’elle verse à l’écran. Allez.

Ce qui est plus intéressant, c’est que le fait qu’ils gémissent encore et encore comme un mixeur coincé dans une boule de pâte, ils oublient qu’ils étaient heureux de baisser la fenêtre pour saluer leurs “fans” alors qu’ils étaient au Platine de feu la reine Elizabeth II. Jubilee, puis le même mois, heureux de poser avec de parfaits inconnus en Allemagne et à Manchester lors de la fausse tournée royale des Harry’s Invictus Games – ou de tout ce dont ils faisaient la promotion à l’époque.

Pas si inquiets de la chasse aux médias alors n’étaient-ils pas?

Les fans de Royal se souviendront également que Harry, en 2016, a longuement parlé à la BBC dans une interview de son “droit à la vie privée”, de la frontière entre le personnel et le public, et du désir d’une vie plus “paisible”. Et il a titubé pourquoi le “besoin incessant” de voir “dans les coulisses”.

Ironiquement, le problème même auquel il a maintenant contribué en réalisant cette émission télévisée trash fest.