Meghan Markle et le prince Harry se mettent à travailler avec Netflix sur un nouveau projet | Web Series, People News

Washington: Meghan Markle et le prince Harry sont tous prêts à développer leur deuxième projet Netflix, qui se concentrera sur les aventures d’une fillette de 12 ans, dans une nouvelle série animée.

Selon Fox News, Archewell Productions du duc et de la duchesse de Sussex a annoncé mercredi que le titre de travail « Pearl » serait développé pour le service de streaming.

C’est Meghan qui a créé l’idée de la série animée axée sur la famille, inspirée par une variété de femmes de l’histoire. Elle sera également productrice exécutive avec le cinéaste David Furnish, qui a déjà travaillé en tant que producteur sur « Rocketman » et « Sherlock Gnomes ».

Dans un communiqué, Meghan a déclaré: « Comme beaucoup de filles de son âge, notre héroïne Pearl est en quête de soi alors qu’elle essaie de surmonter les défis quotidiens de la vie. Je suis ravie qu’Archewell Productions, en partenariat avec la plate-forme puissante de Netflix, et ces incroyables producteurs vous apporteront ensemble cette nouvelle série animée, qui célèbre les femmes extraordinaires à travers l’histoire. »

Le couple royal a récemment signé un accord pour créer du contenu pour Netflix et crée également des podcasts de contenu pour Spotify. Selon Fox News, leur premier projet avec Netflix sera centré sur les Jeux Invictus, qui donnent aux militaires et aux vétérans malades et blessés la possibilité de participer à des sports. Meghan et Harry ont démêlé leur vie de la famille royale britannique et résident actuellement en Californie.