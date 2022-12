Meghan Markle et le prince Harry se disputent l’attention alors que le prince William et Kate Middleton entrent dans l’histoire aux États-Unis

Meghan Markle et le prince Harry ont lancé une bombe tandis que le prince et la princesse de Galles entreprennent leur premier voyage aux États-Unis en huit ans.

Jeudi, Netflix a publié la première bande-annonce de son prochain documentaire en six parties sur le duc et la duchesse de Sussex intitulé “Harry & Meghan”. Il promet de faire la lumière sur les difficultés que le couple a endurées sous les projecteurs royaux. Sur un plan, on voit l’ancienne actrice américaine essuyer des larmes tandis qu’un autre clip montre un prince William et Kate Middleton très sévères lors de la cérémonie du Commonwealth Day 2019.

“Personne ne voit ce qui se passe à huis clos”, a déclaré Harry pendant la bande-annonce. “J’ai dû faire tout ce que je pouvais pour protéger ma famille.”



“Lorsque les enjeux sont si élevés, n’est-il pas plus logique d’entendre notre histoire de notre part?” Markle a demandé.

L’auteur royal Omid Scobie a inventé les docuseries du géant du streaming le “spectacle de mi-temps” du “Super Bowl” de William en Amérique.

Alors que le prince et la princesse de Galles avancent dans leur visite de trois jours à Boston, certains experts royaux se demandent si les Sussex tentent de voler le tonnerre du couple.

“Il est indéniable que la bande-annonce a été correctement abandonnée à ce moment-là pour potentiellement éclipser la visite de William et Kate en Amérique et mettre en quelque sorte l’accent sur les Sussex”, a déclaré Kerene Barefield à Fox News Digital. Barefield est producteur exécutif pour Véritable télévision royale, qui a récemment lancé un documentaire intitulé “Prince William: Duty Calls”, explorant comment le père de trois enfants, qui est le premier à accéder au trône, se prépare à devenir roi.

“Cela donne définitivement envie de regarder la série Netflix”, a-t-elle partagé. “Il vous montre les hauts et les bas, les photos personnelles – il dit tout en une minute… Mais pour moi, je trouve que c’est assez triste de le sortir maintenant alors que Kate et William font un travail très important en termes de sensibiliser pour sauver notre planète.”

Vendredi, le prince et la princesse de Galles accueilleront la cérémonie du prix Earthshot, qui célèbre les innovateurs environnementaux. Boston, ville natale de John F. Kennedy, a été choisie pour accueillir la deuxième cérémonie annuelle de remise des prix en raison du discours “moonshot” du défunt président en 1962, qui a lancé le défi aux Américains d’atteindre la lune d’ici la fin de la décennie. Cela a inspiré le prince et ses partenaires à se fixer un objectif similaire pour trouver des solutions au changement climatique et à d’autres problèmes environnementaux d’ici 2030.

Barefield s’est également demandé pourquoi une photo du prince et de la princesse de Galles figurait en bonne place dans la bande-annonce de Netflix.

“Cela fait croire à quiconque regarde que [the Sussexes] vont commencer à parler de problèmes qu’ils ont peut-être eus à huis clos avec Kate et William”, a-t-elle expliqué. “C’est vers cela que ça pointe. Nous ne savons pas encore si cela sera présenté dans les docuseries, mais d’après la bande-annonce, c’est un peu ce qu’il dit. Il est possible qu’ils parlent de ces problèmes fraternels et peut-être même des problèmes rencontrés par Meghan et Kate. C’est une bande-annonce brillante et ça donne certainement envie de la regarder, mais je ne pense pas que le moment était particulièrement bien choisi.”

Même si William et Middleton tentent d’avoir les yeux rivés sur le prix, ils seront probablement confrontés à des questions sur les Sussex, qui ont critiqué la famille royale pour racisme et traitement insensible dans des entretiens avec Oprah Winfrey et d’autres médias américains.

Mardi, l’ancienne star de “Suits” est arrivée à Indianapolis pour un événement organisé par le Women’s Fund of Central Indiana. Lors du dîner organisé en son honneur, la duchesse a parlé du “pouvoir des femmes”. L’événement était intitulé “Le pouvoir des femmes : une soirée avec Meghan, la duchesse de Sussex”. Markle a pris la parole sur scène juste avant que William et Middleton ne s’envolent pour Boston.

Par coïncidence, le duc et la duchesse de Sussex seront sur la côte Est la semaine prochaine après le retour de William et Middleton, tous deux âgés de 40 ans, dans leur pays d’origine. Le 6 décembre, Harry, 38 ans, et Markle, 41 ans, doivent assister au gala de remise des prix Ripple of Hope de l’organisation Robert F. Kennedy Human Rights à New York.

Et la famille royale n’a pas fini de se préparer. Le 10 janvier, Harry publie ses mémoires très attendues intitulées “Spare”, dans lesquelles il discutera probablement des luttes qu’il a endurées derrière les portes du palais.

Barefield a déclaré qu’il était plus que jamais essentiel pour le prince et la princesse de Galles de se connecter avec le peuple américain.

“Depuis l’interview d’Oprah, il était très important pour Kate et William de retourner en Amérique pour montrer le visage et faire avancer les campagnes sur lesquelles ils travaillaient”, a-t-elle expliqué. “Pour eux, il est très important d’aller sur la scène publique. Et il est extrêmement important pour William et Kate de montrer que la monarchie est pertinente et moderne. Ils veulent apporter leur travail aux plus jeunes. Ici, au Royaume-Uni, ils ont certainement attiré un public plus jeune qui suit le travail qu’ils ont fait. Et une partie de cela est d’être là-bas dans le public.

Barefield soupçonne que William et Middleton “s’entendront” et se concentreront sur leur travail pendant leur séjour aux États-Unis

“Le prix Earthshot est extrêmement important pour William”, a-t-elle déclaré. “Je doute qu’il se concentre sur cette bande-annonce et j’espère qu’il ne le fera pas non plus. La réaction générale au Royaume-Uni est qu’elle a été abandonnée délibérément pour éclipser les choses. Beaucoup de gens disent:” Ne parlez pas de ça, ne le regarde pas. Mais finalement, les gens ici soutiennent beaucoup le prince et la princesse de Galles. Ils ne veulent pas que leur travail soit éclipsé. C’est vraiment triste.”

“Au Royaume-Uni, les gens adorent Kate”, a-t-elle partagé. “Elle est connue comme une magnifique icône de la mode. Et elle travaille beaucoup sur les premières années du développement de l’enfant. Elle est considérée comme quelqu’un qui fait un travail incroyable. Il fut un temps où les gens se demandaient si les Sussex éclipseraient William et Kate bien avant ils sont même partis. Mais je ne pense tout simplement plus que ce soit le cas. Ils ont leur propre pouvoir de star.

Ingrid Seward, rédactrice en chef du magazine Majesty, a déclaré à Fox News Digital que le prince et la princesse de Galles étaient déterminés à faire la différence.

« William et son père savent que pour survivre, la monarchie doit évoluer et se moderniser », a-t-elle expliqué. “Je ne pense pas que beaucoup ait changé jusqu’à la mort de la princesse Diana, lorsque la reine a fait un énorme effort pour être plus en contact avec son peuple. Cela a fonctionné, puis au cours des deux dernières années de sa vie, elle a maîtrisé les appels Zoom et a montré un côté charmant de son caractère.

“Kate et Wills ont une présence vedette, et le truc est de permettre au plus grand nombre de personnes de voir ça”, a-t-elle expliqué. “Se serrer dans ses bras, serrer la main, discuter et se rapprocher des gens sont essentiels.”

Nick Bullen, le co-fondateur de True Royalty TV, a déclaré à Fox News Digital qu’il est indéniable que les docuseries Netflix auront un impact sur le roi Charles III. Bullen est un documentariste primé qui produit des programmes sur la famille royale britannique depuis 20 ans et travaille en étroite collaboration avec l’homme de 74 ans depuis environ une décennie.

“J’imagine que le roi est incroyablement blessé par tout ce qui se passe parce qu’il a été très clair dans ce discours qu’il a prononcé le jour où il est devenu roi à quel point il aime Harry et Meghan et à quel point il leur souhaite bonne chance dans leur nouvelle vie, ” dit Bullen.

“Ils ont choisi cette nouvelle vie, ils sont allés [to the U.S.] par intimité, ils s’y rendaient pour échapper aux projecteurs du monde royal. Et pourtant, tout ce qu’ils semblent avoir fait, c’est… de la publicité depuis. Je pense donc que le roi est probablement blessé et un peu confus quant à la raison pour laquelle ils font cela. Mais, cela dit, c’est un homme qui comprend son devoir et il va juste faire ce qu’il a à faire et s’occuper du travail en cours.

“Je pense qu’il est prudent de dire que la relation est encore très tendue de tous les côtés”, a-t-il poursuivi. “Mais je pense que vous pouvez être assuré que la famille royale [is] faire tout ce qu’ils peuvent pour essayer de réparer cela et pour essayer de tendre la main. Mais c’est difficile, n’est-ce pas ? … Vous pensez juste à toutes ces briques… jetées. Et pourtant, la famille royale ne cesse de dire : “Viens et fais partie de nous”. … À quel moment dites-vous, ‘OK, ça suffit. Nous avons essayé?'”

Barefield a admis qu’une réconciliation ne semblait pas probable de si tôt.

“C’est vraiment triste”, a-t-elle déclaré.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.