Meghan Markle et le prince Harry révèlent qu’ils prendront un congé parental après la naissance de Lilibet

MEGHAN Markle et le prince Harry ont révélé qu’ils prendraient un congé parental après la naissance de leur petite fille.

Le duc et la duchesse de Sussex ont accueilli Lilibet « Lili » Diana Mountbatten-Windsor, qui partage le surnom de famille de Sa Majesté, vendredi à 11h40 en Californie.

🔵 Lisez notre blog en direct sur Meghan et Harry pour les dernières mises à jour

Meghan et Harry ont annoncé la naissance de leur nouvelle fille hier

Meghan et Harry ont annoncé la nouvelle sur le site Web d’Archewell dimanche, en écrivant: « Elle est plus que ce que nous aurions pu imaginer. »

Une déclaration d’accompagnement a confirmé que le nouvel arrivant pesait 7 livres et 11 onces, tandis que « la mère et l’enfant sont en bonne santé et se portent bien et s’installent à la maison ».

Le couple a ensuite annoncé discrètement son intention de prendre un congé parental conjoint dans une note de bas de page ci-dessous.

Une brève note à la fin de l’annonce de la naissance de Lili disait: « Pendant que le duc et la duchesse sont en congé parental, Archewell continuera à faire un travail important et à publier des histoires sur le site.

« Nous avons hâte de vous voir! »

Ce que l’on sait à ce jour :

Alors qu’Harry a pris deux semaines de congé paternel après la naissance de son premier-né, Archie, on ne sait pas combien de temps lui et sa mère Meghan prendront cette fois-ci.

Les anciens membres de la famille royale ont un certain nombre d’engagements auxquels ils devront éventuellement revenir, de l’accord combiné de Harry aux rôles communs du couple sur Spotify et Netflix.

Le duc et la duchesse ont également récemment annoncé un partenariat mondial pluriannuel avec Procter & Gamble, aidant l’entreprise à « construire un avenir plus équitable et plus juste pour les femmes et les filles ».

CECI EST UNE HISTOIRE EN DÉVELOPPEMENT…

The Sun est votre destination de prédilection pour les meilleures actualités sur les célébrités, les actualités sur le football, des histoires réelles, des images à couper le souffle et des vidéos à voir absolument.

Téléchargez notre application gratuite fantastique, nouvelle et améliorée pour la meilleure expérience Sun Online de tous les temps. Pour iPhone cliquez ici, pour Android cliquez ici.

Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/TheSun et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal à @Le soleil.