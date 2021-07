MEGHAN Markle et le prince Harry ont remporté un prix pour avoir pris la « décision éclairée » de n’avoir que deux enfants.

Charity Population Matters a déclaré qu’il reconnaissait le couple avec le « Prix spécial » pour la réduction de leur impact sur l’environnement.

🔵 Lisez notre blog en direct sur Meghan et Harry pour les dernières mises à jour

Meghan et Harry ont reçu un prix pour avoir pris la « décision éclairée » de n’avoir que deux enfants Crédit : EPA

Le couple a deux enfants – Archie et Lilibet Crédit : AFP

Les Sussex, qui ont quitté la famille royale l’année dernière, ont eu bébé Lilibet « Lili » Diana le 4 juin, après la naissance de leur fils Archie Mountbatten-Windsor le 6 mai 2019.

L’association caritative basée au Royaume-Uni, qui milite pour une population durable, a déclaré que le couple était reconnu comme « un modèle pour les autres familles ».

Un porte-parole a déclaré: « En choisissant et en déclarant publiquement leur intention de limiter leur famille à deux, le duc et la duchesse de Sussex contribuent à assurer un avenir meilleur à leurs enfants et fournissent un modèle pour les autres familles.

« Avoir une famille plus petite réduit notre impact sur la Terre et offre une meilleure chance à tous nos enfants, leurs enfants et les générations futures de s’épanouir sur une planète saine.

« Nous félicitons le duc et la duchesse d’avoir pris cette décision éclairée et d’avoir affirmé qu’une petite famille est aussi une famille heureuse. »

Harry a parlé de son intention de n’avoir que deux enfants en 2019 peu de temps après la naissance d’Archie Crédit : AP

Harry a parlé de son intention d’avoir « deux enfants au maximum » lors d’une conversation avec l’experte en chimpanzés, le Dr Jane Goodall dans le magazine Vogue en 2019.

Au cours de l’interview, il a déclaré que la Terre est « empruntée »

Dans la conversation à cœur ouvert, le nouveau père de l’époque a déclaré qu’il ne voulait que deux enfants dans le but d’aider à sauver la planète.

Il a déclaré: « Je pense que, bizarrement, à cause des gens que j’ai rencontrés et des endroits où j’ai eu la chance d’aller, j’ai toujours eu un lien et un amour pour la nature. Je le vois différemment maintenant , sans question.

« J’ai toujours voulu essayer de faire en sorte que, même avant d’avoir un enfant et d’espérer avoir des enfants… »

C’est ici que le Dr Goodall est intervenu – disant qu’elle espérait que les parents n’auraient « pas trop » d’enfants.

Et le prince Harry de répondre : « Deux, maximum !

« Mais j’ai toujours pensé: cet endroit est emprunté. Et, sûrement, étant aussi intelligents que nous le sommes tous, ou aussi évolués que nous sommes tous censés l’être, nous devrions pouvoir laisser quelque chose de mieux pour la prochaine génération. «

Son plan de s’arrêter à deux enfants contraste fortement avec son frère le prince William, qui a trois enfants avec sa femme Kate Middleton – le prince George, sept ans, le prince Charlotte, six ans, et le prince Louis, trois ans.

Malgré leur « décision éclairée » de n’avoir que deux enfants, un expert a prédit que les Sussex finiraient par avoir un autre bébé.

Les Sussex ont été salués comme des « modèles » par l’association caritative Crédit : Splash

Un numérologue de premier plan, qui analyse les « nombres » des gens pour déterminer leurs traits, prétend avoir déterminé exactement ce qui attend Meghan et Harry.

Cela fonctionne en faisant correspondre des numéros qui représentent les lettres du nom complet d’une personne, ajoutées à une date de naissance – et il y a aussi un numéro individuel qui montrera les traits personnels.

Heather James, numérologue pour la meilleure agence de rencontres Mogul Matchmakers, a déclaré à Fabulous que Harry et Meghan sont extrêmement compatibles.

Elle a expliqué: «Ils ont définitivement un lien avec une vie passée. Ils travailleront également brillamment en affaires ensemble.

« Je prédis qu’ils auront aussi un troisième enfant dans trois ans – leurs chiffres disent tout. »

Cependant, tout n’est peut-être pas simple, car Heather a déclaré que le duc et la duchesse sont « un bon match, mais il y a quelques fissures dans leur armure ».

Le duc et la duchesse de Sussex vivent actuellement dans leur maison de 11 millions de livres sterling à Santa Barbara, avec leur fille d’un mois Lilibet et Archie, deux ans.

Harry et Meghan ont reçu le prix de Charity Population Matters, ainsi que neuf autres, pour marquer la Journée mondiale de la population de l’ONU samedi.

Chaque récipiendaire recevra un don de 500 £ pour une œuvre caritative de son choix.

Parmi les autres lauréats figurent Wendo Aszed, fondatrice d’un projet d’autonomisation des femmes et de santé communautaire dans le Kenya rural, Emma Gannon, auteure d’Olive, un roman à succès traitant du choix de ne pas avoir d’enfants, et Nairashe Maritsa, une adolescente qui lutte contre le mariage des enfants au Zimbabwe.