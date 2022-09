MEGHAN Markle et le prince Harry rejoindront la famille royale au palais de Buckingham ce soir alors qu’ils s’unissent dans le chagrin.

Le duc et la duchesse de Sussex recevront le cercueil de la reine avec le roi Charles et son épouse, le prince et la princesse de Galles et le prince Andrew à Londres ce soir.

Le duc et la duchesse de Sussex rejoindront le prince et la princesse de Galles ce soir Crédit : PA

Il est entendu que l’affaire de famille sera une petite réunion privée, avant que le cercueil de Sa Majesté ne soit exposé demain.

La princesse Beatrice et Edo Mapelli Mozzi, la princesse Eugénie et Jack Brooksbank ainsi que Zara Philips et Mike Tindall seront également tous présents pour cette rencontre sans précédent.

La famille sera également rejointe par la princesse Anne et le prince Edward, ainsi que par Sir Tim Laurence et Sophie Wessex.

Peter Philips, James, le vicomte Severn et Lady Louise Windsor seront également tous là pour faire leurs adieux à la reine.

La famille royale a été pratiquement déchirée lorsque Meghan et Harry ont annoncé qu’ils quittaient leurs fonctions royales et déménageaient aux États-Unis.

Mais malgré la rupture apparente, la Firme mettra ses différences de côté ce soir alors qu’elle rend hommage à la Reine.

Harry et Meghan ont déjà rencontré William et Kate – s’adressant aux personnes en deuil au château de Windsor samedi.

Le porte-parole officiel de William a confirmé qu’il avait invité Harry et Meghan à regarder les hommages avec lui dans ce qui aurait été une importante démonstration d’unité à un moment difficile.

Sa Majesté a été transportée par avion au palais de Buckingham en fin d’après-midi alors que des millions de personnes en deuil faisaient la queue pour dire au revoir.

La princesse Anne a accompagné le défunt monarque alors qu’elle était transférée de la cathédrale Saint-Gilles à l’aéroport d’Édimbourg par la route.

Et l’avion de la Reine a atterri à 18h55 à RAF Northolt.

Une haie d’honneur formée de trois officiers et de 96 soldats de la Garde du Roi sera montée dans le Quadrilatère du Palais.

Le cercueil de la reine reposera dans la salle Bow pendant la nuit.

William a invité son frère et Meghan à se joindre à lui et à Kate pour voir les hommages floraux au château de Windsor samedi Crédit : Getty