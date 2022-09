Le PRINCE Harry et le prince William ont semblé mettre leurs différends de côté aujourd’hui alors qu’ils pleuraient ensemble la reine.

Dans une démonstration d’unité après des années de dissensions spéculées, les frères sont arrivés dans la même voiture avec les épouses Meghan Markle et Kate Middleton pour parler avec les personnes en deuil au château de Windsor.

Harry et Meghan ont rejoint William et Kate à Windsor Crédit : PA

William a invité son frère et Meghan à se joindre à lui et à Kate Crédit : Getty

Harry tenait la main de sa femme alors qu’ils traversaient Windsor Crédit : Reuters

Les frères ont été photographiés en train de se parler Crédit : James Whatling

Harry posa une main protectrice sur le dos de sa femme Crédit : AP

Elle a ensuite rendu la pareille Crédit : James Whatling

Kate a également soutenu son mari alors qu’il pleurait sa grand-mère

Le quatuor a regardé les hommages floraux pour la reine Crédit : Ian Whittaker – News Group Newspapers Ltd

Les fans ont applaudi lorsque les deux couples se sont réunis après des mois passés à regarder les hommages floraux laissés à la reine après sa mort tragique.

Kate et Meghan portaient toutes deux des robes noires en quittant les portes du domaine de Berkshire.

Cela vient comme…

Harry agrippa la main de sa femme alors qu’ils marchaient ensemble et plus tard il plaça une main protectrice sur son dos.

Elle a été vue rendre la pareille à son mari avant d’aller parler aux fans royaux qui attendaient.

Meghan a souri en recevant un bouquet, tandis que William a également pris le temps de parler à la foule.

Le porte-parole officiel de William a confirmé qu’il avait invité Harry et Meghan à regarder les hommages avec lui aujourd’hui.

Il est entendu qu’il pensait que c’était une importante démonstration d’unité à un moment difficile pour la famille.

La branche d’olivier est également une indication claire que William est peut-être prêt à oublier leur querelle apparente.

Ils ont été vus ensemble pour la dernière fois en public lors des célébrations du jubilé de platine de la reine en juin.

Mais on pense qu’ils se sont tenus à l’écart et ne se sont pas reconnus lors d’un service commémoratif à St Paul.

Il est entendu que les relations entre la paire autrefois proche sont toujours au “fond”.

On dit toujours que la sortie de Harry et Meghan de la vie royale est crue pour William – surtout après qu’il a été révélé que son frère prévoyait un livre révélateur.

Cela vient après que William ait déclaré plus tôt que la reine était à ses côtés pendant ses “moments les plus tristes” alors qu’il rendait hommage à sa “grand-mère”.

Dans un communiqué, il a déclaré: “Jeudi, le monde a perdu un dirigeant extraordinaire, dont l’engagement envers le pays, les royaumes et le Commonwealth était absolu.

« Tant de choses seront dites dans les jours à venir sur le sens de son règne historique.

“Cependant, j’ai perdu une grand-mère. Et même si je vais pleurer sa perte, je me sens aussi incroyablement reconnaissant. J’ai bénéficié de la sagesse et du réconfort de la reine dans ma cinquième décennie.

“Elle était à mes côtés dans mes moments les plus heureux. Et elle était à mes côtés pendant les jours les plus tristes de ma vie. Je savais que ce jour viendrait, mais il faudra un certain temps avant que la réalité de la vie sans grand-mère ne se sente vraiment réelle. “

Leur apparition est survenue quelques instants après que William ait rendu hommage à sa « grand-mère » Crédit : Reuters

Meghan regarda profondément dans ses pensées alors qu’ils se promenaient dans Windsor Crédit : Reuters

Le groupe a été acclamé à son arrivée dans une voiture Crédit : James Whatling

Harry et Kate semblent discuter alors qu’ils traversent Windsor Crédit : James Whatling

William a été photographié en train de parler aux fans Crédit : Reuters

La princesse Kate s’est également arrêtée pour parler aux foules en attente

Il a également félicité la reine pour les 20 ans de “conseils et de soutien” qu’elle a donnés à sa femme Kate Middleton.

Et il a révélé comment les enfants ont créé des souvenirs qui dureront “toute leur vie” grâce aux vacances passées avec la reine.

William a ajouté: “Je la remercie pour la gentillesse qu’elle a montrée à ma famille et à moi. Et je la remercie au nom de ma génération pour avoir fourni un exemple de service et de dignité dans la vie publique qui était d’un âge différent, mais toujours pertinent pour nous tous. .

“Ma grand-mère a dit que le chagrin était le prix que nous payons pour l’amour. Toute la tristesse que nous ressentirons dans les semaines à venir témoignera de l’amour que nous ressentions pour notre extraordinaire reine.

“J’honorerai sa mémoire en soutenant mon père, le roi, de toutes les manières possibles.”

Kate est restée à Windsor avec les enfants alors que son mari, le prince William, a rejoint sa famille à Balmoral jeudi.

Il s’est précipité pour dire au revoir à la reine après l’échec de sa santé, mais n’est malheureusement pas arrivé à temps.

Le prince de Galles est rentré chez lui à Windsor hier pour rejoindre Kate et les enfants.

Il a vu aujourd’hui son père être officiellement déclaré roi Charles III lors d’une cérémonie d’adhésion historique.

C’était la première fois qu’il était vu en public depuis la mort de sa grand-mère.

Le prince William et le prince Harry avaient offert au roi Charles l’encrier qu’il avait utilisé pour signer la déclaration.

Cela vient après que le couple ait reçu hier soir les titres de prince et de princesse de Galles.

Le roi Charles a fait cette déclaration dans son premier discours à la nation.

Il a déclaré: “Aujourd’hui, je suis fier de le créer Prince de Galles, Tywysog Cymru.

“Avec Catherine à ses côtés, nos nouveaux prince et princesse de Galles continueront, je le sais, à inspirer et à diriger nos conversations nationales, en aidant à amener les marginaux au centre où une aide vitale peut être apportée.”

Le changement de nom signifie non seulement que William suit les traces de son père, mais que Kate est la première personne à utiliser le titre de princesse de Galles depuis Diana.

Suite à l’annonce, une source a déclaré que Kate “apprécie l’histoire associée à ce rôle” mais souhaite “créer sa propre voie”.

La dernière fois que les frères ont été vus ensemble en public, c’était le jubilé de platine de la reine

William a étendu la branche d’olivier alors que la nation pleure la reine

Meghan et Harry étaient au Royaume-Uni lorsque la reine est tombée malade

Meghan a reçu un câlin des fans

Elle s’est arrêtée pour roucouler devant un bébé

Kate a été vue hier en train de conduire à Windsor