Meghan Markle et le prince Harry réagissent enfin à l’amour du roi Charles pour Lilibet et Archie

Meghan Markle et le prince Harry réagissent à l’amour du roi Charles pour Lilibet et Archie

Selon certaines informations, le roi Charles serait désespéré de voir ses petits-enfants royaux basés en Californie, Archie et Lilibet, et souhaite passer du temps avec eux.

C’est pour cette raison que le monarque a décidé qu’il ne romprait jamais ses liens avec Harry, a affirmé l’experte royale Ingrid Seward après que le roi Charles ait adressé ses meilleurs vœux au duc pour son 40e anniversaire.

L’expert royal a déclaré que le roi Charles ne voulait pas de relation FaceTime avec Archie et Lilibet, « Il veut les connaître et s’impliquer dans leur vie pendant qu’ils sont encore assez jeunes pour pouvoir apprendre de sa sagesse. »

Ingrid Seward a également révélé les véritables sentiments de Meghan et Harry à propos de l’amour du roi Charles pour Archie et Lilibet.

Le Magazine OK!a cité Ingrid disant que Meghan et Harry, qui ont démissionné de leur poste de membres seniors de la famille royale en 2020, ne sont pas opposés à ce que le roi Charles soit une figure présente dans la vie de Lilibet et Archie.

Elle a affirmé : « Il n’y a jamais eu de problème avec la présence du Roi dans leur vie et il n’y en aura jamais.

« La porte est toujours ouverte. »