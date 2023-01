Meghan Markle et le prince Harry réagissent aux excuses publiques de Jeremy Clarkson pour un article cinglant “partagé dans la haine”

Meghan Markle et le prince Harry réagissent aux dernières excuses publiques de Jeremy Clarkson.

Lundi, le présentateur de télévision britannique a partagé une déclaration exprimant des remords pour avoir écrit un article controversé publié par The Sun en décembre. À l’époque, l’homme de 62 ans écrivait qu’il détestait la duchesse de Sussex “au niveau cellulaire” et rêvait qu’elle soit promenée nue dans les villes britanniques “pendant que la foule scandait” Honte! et jetez-lui des morceaux d’excréments.

Alors que Clarkson a allégué qu’il avait contacté le couple le jour de Noël, un porte-parole du duc et de la duchesse de Sussex a réfuté son affirmation, notant qu’il n’avait tendu la main qu’à Harry.

“Le 25 décembre 2022, M. Clarkson a écrit uniquement au prince Harry, duc de Sussex”, lit-on dans un communiqué envoyé mardi à Fox News Digital. “Le contenu de sa correspondance était marqué Privé et Confidentiel.”

“Alors que de nouvelles excuses publiques ont été présentées aujourd’hui par M. Clarkson, ce qui reste à régler est sa tendance de longue date à écrire des articles qui propagent la rhétorique de la haine, les théories du complot dangereuses et la misogynie”, indique le communiqué. “A moins que chacun de ses autres articles ait également été écrit” à la hâte “, comme il le déclare, il est clair qu’il ne s’agit pas d’un incident isolé partagé dans la hâte, mais plutôt d’une série d’articles partagés dans la haine.”

Clarkson, dont les excuses ont été publiées sur Instagram, a écrit: “L’une des choses étranges que j’ai remarquées ces derniers temps est que chaque fois qu’un député ou une personne bien connue est invité à s’excuser pour quelque chose, peu importe à quel point ces excuses sont sincères ou profondes. peut-être que ce n’est jamais assez pour ceux qui l’ont demandé en premier lieu.”

Clarkson a affirmé qu’il se sentait “malade” de voir l’histoire “horrible” imprimée.

“J’avais pensé à la scène de Game of Thrones, mais j’avais oublié de le mentionner”, a expliqué Clarkson. “Il semblait donc que j’appelais en fait à ce que la violence révoltante pleuve sur la tête de Meghan.”

Clarkson a déclaré qu’il était “mortifié” et “en colère contre moi-même” après la publication de son article.

“Je ne suis tout simplement pas sexiste et je déteste la violence contre les femmes”, a-t-il écrit. “Et pourtant, je semble préconiser cela.”

“J’ai donc écrit à tous ceux qui travaillent avec moi pour dire à quel point j’étais désolé, puis le matin de Noël, j’ai envoyé un e-mail à Harry et Meghan en Californie pour leur demander pardon”, a-t-il partagé. “J’ai dit que j’étais déconcerté par ce qu’ils avaient dit à la télévision mais que le langage que j’avais utilisé dans ma chronique était honteux et que j’étais profondément désolé.”

“Alors puis-je passer à autre chose maintenant? Pas sûr”, a admis Clarkson. “C’est dur d’être intéressant et vigilant en même temps… Mais je te le promets, j’essaierai.”

“Je vais donc essayer d’inverser la tendance ce matin en m’excusant pour les choses que j’ai dites récemment dans une chronique du Sun à propos de Meghan Markle”, a-t-il partagé. “Je suis vraiment désolé. Depuis la plante de mes pieds jusqu’aux follicules sur ma tête. C’est moi qui lève les mains. C’est un mea culpa avec des cloches.”

“Habituellement, je lis ce que j’ai écrit à quelqu’un d’autre avant de déposer, mais j’étais seul à la maison ce jour fatidique et pressé”, a poursuivi Clarkson. “Alors quand j’ai eu fini, j’ai juste appuyé sur envoyer. Et puis, quand la colonne est apparue le lendemain, la mine terrestre a explosé.”

La colonne originale de Clarkson a déclenché un contrecoup immédiat. Selon l’Independent Press Standards Organization, il a reçu plus de 12 000 plaintes, ce qui était proche du nombre total de plaintes qu’il a reçues en 2021.

L’article a également été condamné par des personnalités publiques, dont le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon, qui l’a qualifié de “profondément misogyne et carrément horrible et horrible”.

La fille de Clarkson, Emily Clarkson, est allée sur Instagram et a écrit : “Je m’oppose à tout ce que mon père a écrit sur Meghan Markle et je continue de soutenir ceux qui sont ciblés par la haine en ligne.”

Interrogé sur l’article, le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré que “pour tout le monde dans la vie publique, la langue compte”. Il a ajouté : “Je ne crois absolument pas que la Grande-Bretagne soit un pays raciste.”

L’article de Clarkson a suivi la sortie des docu-séries en six parties de Netflix “Harry & Meghan”. Il revenait sur la séparation acrimonieuse du couple de la famille royale britannique. Le duc et la duchesse de Sussex ont quitté leurs fonctions royales et ont déménagé en Californie en 2020. Ils ont cité le manque de soutien du palais et le traitement raciste de la presse envers la duchesse, qui est biraciale.

Markle, une actrice américaine qui a joué dans le drame juridique “Suits”, a épousé le prince britannique en 2018.

Après le tollé, Clarkson a déclaré qu’il était “horrifié d’avoir causé tant de mal”. À l’époque, il avait déclaré que l’image de honte publique était “une référence maladroite” à une scène de “Game of Thrones”.

“Je suis horrifié d’avoir fait tant de mal et je serai plus prudent à l’avenir”, a-t-il tweeté.

Clarkson s’est fait un nom en tant qu’animateur combatif de l’émission automobile de la BBC “Top Gear”.

La réponse du couple aux affirmations de Clarkson est intervenue près d’une semaine après la publication des mémoires de Harry “Spare”. Tout en discutant du livre avec Tom Bradby pour une interview d’ITV, l’homme de 38 ans a décrit comment des commentaires comme celui de Clarkson peuvent avoir des répercussions dangereuses.

“Quand nous parlons de responsabilité, vous savez, tout récemment, dont je sais que vous connaissez, euh, vous savez, l’article de Jeremy Clarkson”, a déclaré Harry. “Donc, non seulement ce qu’il a dit était horrible, blessant et cruel envers ma femme, mais cela encourage également d’autres personnes au Royaume-Uni et dans le monde, des hommes en particulier, à penser qu’il est acceptable de traiter les femmes de cette façon. “

“Vous savez, pour reprendre les mots de ma belle-mère récemment également, il y a une pandémie mondiale de violence – la violence contre les femmes”, a partagé Harry. Le père de deux enfants faisait référence à Camilla, le récent discours de la reine consort lors d’une réception à Buckingham Palace pour sensibiliser à la violence contre les femmes.

“Harry & Meghan” a également décrit comment le couple était confronté à la haine et aux menaces sur les réseaux sociaux. Markle, 41 ans, a décrit comment un tweet alarmant disait : “Meghan a juste besoin de mourir. Quelqu’un doit la tuer. Peut-être que ça devrait être moi.”

“Je suis une maman”, a-t-elle dit en larmes. “C’est ma vraie vie.

“Vous savez? Et c’est là que vous le voyez, et vous dites:” Vous donnez envie aux gens de me tuer. Ce n’est pas juste un tabloïd. Ce n’est pas juste une histoire. Vous me faites peur. “”

“Et comme cette nuit-là, être de haut en bas au milieu de la nuit à regarder dans mon couloir comme:” Sommes-nous en sécurité? Les portes sont-elles verrouillées? La sécurité est-elle activée? C’est vrai ! ‘Est-ce que mes bébés sont en sécurité ?'”, a-t-elle partagé. « Et tu l’as créé pour quoi ? Parce que tu t’ennuies ou parce que ça vend tes journaux, ou ça te fait te sentir mieux dans ta propre vie ? C’est réel ce que tu fais.

Le duc et la duchesse de Sussex résident à Montecito, en Californie, avec leurs deux enfants.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.