Meghan Markle et le prince Harry réagissent à la nouvelle entreprise d’un employé clé

Meghan Markle et le prince Harry ont répondu à la nouvelle aventure de leur employé.

Ashley Hansen, attachée de presse mondiale et responsable de la communication de Harry et Meghan, a récemment annoncé qu’elle créait sa propre société de relations publiques. Elle l’a baptisé Three Gate Strategies.

Ashley est responsable des relations publiques des Sussex depuis plus de deux ans et continuera de gérer leurs questions de relations publiques par l’intermédiaire de son nouveau cabinet.

Le duc et la duchesse de Sussex apportent tout leur soutien à l’experte en relations publiques alors qu’elle démarre l’aventure de ses rêves.

Dans une déclaration reconnaissant l’entreprise, Meghan a déclaré: « Nous sommes très fiers d’Ashley, surtout en tant que femme entrepreneur. »

Elle a poursuivi : « Nous sommes impatients de bénéficier de son expertise ciblée sur nos projets commerciaux et créatifs et de sa supervision continue de notre équipe de communication. »

« Mon mari et moi sommes ravis d’être aux côtés d’Ashley alors qu’elle construit quelque chose d’extraordinairement spécial avec son entreprise », a-t-elle conclu.

Appréciant le soutien des Sussex, Ashley a déclaré : « Je suis incroyablement reconnaissante envers le duc et la duchesse pour leur confiance continue en moi. »

Elle a poursuivi : « Leur soutien inébranlable et leur confiance dans mon nouveau cabinet ont été significatifs et témoignent de leur leadership. »

« Je savais quand ils m’ont embauché pour la première fois qu’ils me donnaient l’opportunité de ma vie et je ne pourrais pas être plus heureuse de continuer à travailler ensemble », a-t-elle ajouté à propos de Harry et Meghan.