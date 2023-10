Meghan Markle et le prince Harry publient une déclaration sur la guerre entre Israël et le Hamas – Hollywood Life

Crédit d’image : Kirsty O’Connor/WPA Pool/Shutterstock

Meghan Markle et Prince Harry ont pris position contre la violence et le terrorisme dans une déclaration commune par l’intermédiaire de leur Fondation Archewell le mercredi 11 octobre. Les deux hommes ont publié la déclaration abordant la guerre entre Israël et le Hamas dans un article intitulé « Le cœur lourd ». Le duc et la duchesse de Sussex ont promis de fournir une aide pour venir en aide aux personnes touchées par les attentats.

Le couple a fait une déclaration générale condamnant la violence. « À la Fondation Archewell, avec le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, nous nous opposons à tous les actes de terrorisme et de brutalité », ont-ils déclaré. « Nous soutenons nos partenaires et organisations sur la ligne de front en Israël pour fournir l’aide urgente nécessaire et aider toutes les victimes innocentes de ce niveau inadmissible de souffrance humaine. »

Depuis le début du conflit au Moyen-Orient ce week-end, le frère de Harry, Prince William, et sa femme, Kate Middleton, a également publié un déclaration abordant la guerre, montrant son soutien aux victimes israéliennes et palestiniennes.

William avait fait un voyage en Israël en 2018 et il a déclaré que de nombreuses personnes qu’il avait rencontrées à l’époque espéraient « un avenir meilleur » dans le communiqué. « Le prince et la princesse de Galles sont profondément affligés par les événements dévastateurs qui se sont déroulés ces derniers jours. Les horreurs infligées par l’attaque terroriste du Hamas contre Israël sont épouvantables ; ils les condamnent totalement », ont-ils déclaré. « Alors qu’Israël exerce son droit de légitime défense, tous les Israéliens et Palestiniens continueront d’être assaillis par le chagrin, la peur et la colère dans les temps à venir. Leurs Altesses Royales portent toutes les victimes, leurs familles et leurs amis dans leur cœur et dans leur esprit. »

Un porte-parole du palais de Buckingham a également déclaré que le père de Harry, le roi Charles, surveillait la situation en Israël et demandait à être régulièrement informé. « Ses pensées et ses prières vont à tous ceux qui souffrent, en particulier à ceux qui ont perdu des êtres chers, mais aussi à ceux qui sont activement impliqués au moment où nous parlons », ont-ils déclaré via Personnes. « Sa Majesté est consternée et condamne les actes barbares de terrorisme en Israël. »