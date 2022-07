Meghan Markle et le prince Harry profitent d’un rendez-vous amoureux à New York après leur comparution à l’ONU

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince Harry et Meghan Markle ont profité d’une soirée avec des amis lundi soir après avoir comparu pour une adresse spéciale aux Nations Unies.

Le couple a dîné au Locanda Verde, copropriété de l’acteur Robert De Niro.

Markle et le prince Harry ont mangé avec leurs amis dans la section privée du restaurant. Le groupe est resté environ trois heures avant que le prince Harry n’escorte Markle jusqu’à la voiture en partant.

Harry était vêtu d’une chemise bleu marine, tandis que Markle portait une combinaison noire et blanche associée à des talons aiguilles noirs.

LE PRINCE HARRY APPELLE MEGHAN MARKLE SON “SOULMATE” PENDANT LE DISCOURS DE NELSON MANDELA DAY

Harry, 37 ans, et Markle, 40 ans, sont arrivés à New York lundi avec leurs enfants, Archie et Lilibet.

Harry a prononcé un discours liminaire à l’ONU lors de la Journée internationale de Nelson Mandela. Il a également parlé de son amour de l’Afrique depuis sa première visite à l’âge de 13 ans. C’est alors qu’Harry a révélé le lien spécial qu’il avait entre lui et Markle.

“Pendant la majeure partie de ma vie, cela a été ma bouée de sauvetage, un endroit où j’ai trouvé la paix et la guérison à maintes reprises”, a déclaré Harry.

“C’est là que je me suis senti le plus proche de ma mère et que j’ai cherché du réconfort après sa mort, et où j’ai su que j’avais trouvé un âme soeur dans ma femme . Et c’est pourquoi une grande partie de mon travail est basée là-bas.”

Markle a également été aperçu avec la journaliste Gloria Steinem alors qu’il était à New York pour le discours à l’ONU. L’actrice de “Suits” a déjà parlé avec Steinem à la journaliste de Vogue Jessica Yellin du renversement de Roe v. Wade.

“Cela a un impact très réel sur le corps et la vie des femmes à partir de maintenant. Les femmes partagent déjà des histoires sur la façon dont leur sécurité physique est mise en danger”, a déclaré Markle.

“Les femmes avec des ressources voyageront pour se faire avorter, celles qui n’en ont pas pourraient tenter de s’en donner un à un risque énorme. Certaines devront s’approvisionner en pilules abortives auprès de pharmacies non réglementées. D’autres qui sont enceintes et se trouvent dans une urgence médicale seront à la merci de médecins et d’avocats pour déterminer si une procédure qui est nécessaire pour lui sauver la vie peut même être effectuée.”

Steinem a ajouté: “Une grande partie du problème, bien sûr, est que nous avons une Cour suprême qui ne représente pas le pays. Peut-être parce que je suis ici depuis plus longtemps, ce qui signifie que je suis ici avant, je dis que nous sommes allons faire ce dont nous avons besoin et ce que nous voulons faire.”

“Quelque chose comme une femme américaine sur trois a eu un avortement alors que c’était illégal. Le besoin et le droit de gouverner son propre corps perdurent. Nous devons le traduire en une réalité politique.”

