Meghan Markle et le prince Harry profitent de la tournée mondiale Renaissance de Beyoncé à Los Angeles

Meghan Markle et le prince Harry ont profité d’une soirée avec la royauté musicale Beyoncé.

Dans une photographie posté sur les réseaux sociaux par un fan aux yeux d’aigle, le couple royal peut être vu en train d’apprécier la musique dans une suite du Sofi Stadium de Los Angeles.

La mère de Markle, Doria Ragland, était également présente et semblait enregistrer une partie de la performance de Beyoncé sur son téléphone.

Un autre ensemble de photos d’un fan montrez que les trois s’intéressent vraiment à la musique, avec Markle et Ragland agitant les mains en l’air.

LA MÈRE DE MEGHAN MARKLE REPÉRÉE AVEC KIM KARDASHIAN, KRIS JENNER AU MILIEU DES RAPPORTS QUE LA DUCHESSE POURRAIT GAGNER 1 M$ DE PUBLICATION

Tous les trois étaient dans des tons argentés et gris, une demande que Beyoncé a adressée à ses fans sur les réseaux sociaux, a rapporté People.

« Cette tournée a été une telle joie et à l’approche du mois dernier, mon souhait d’anniversaire est de célébrer avec vous en portant vos plus fabuleuses créations argentées aux défilés du 23/08 au 22/08 ! » » Beyoncé a écrit dans une story Instagram expirée depuis.

Les dates coïncident avec l’anniversaire du chanteur de « Cuff It », le 4 septembre.

Le duc et la duchesse de Sussex semblent avoir rencontré Beyoncé et Jay-Z pour la première fois en 2019, lors de la première londonienne du « Roi Lion ».

Les couples sont apparemment devenus amis après cela. Dans la série documentaire Netflix « Harry & Meghan » de l’année dernière, il a été révélé que Beyoncé avait envoyé un texte de soutien à Markle à la suite de leur entretien de 2021 avec Oprah Winfrey.

Dans le dernier épisode, Markle dit au prince Harry « Beyoncé vient d’envoyer un texto », ce à quoi il halète de surprise en plaisantant.

Le prince Harry encourage Markle à l’appeler, mais elle choisit de ne pas le faire et lit en partie le message qui dit : « Elle a dit qu’elle voulait que je me sente en sécurité et protégé. Elle admire et respecte mon courage et ma vulnérabilité et pense que j’ai été choisi pour briser. » des malédictions générationnelles qui doivent être guéries. »

« C’est bien dit », répond le prince Harry.