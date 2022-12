Meghan Markle et le prince Harry partagent une nouvelle photo de famille avec Archie et Lilibet – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Netflix/Youtube

Meghan Markle41, et Prince-Harry, 38 ans, ouvrent leur vie au monde. Le duc et la duchesse de Sussex ont partagé une photo inédite avec leurs adorables enfants Archie Harrisson, 3, et Lilibet Diane, 1, lors d’une bande-annonce émouvante pour leurs docuseries Netflix dont on parle beaucoup Harry et Meghansorti le lundi 12 décembre. Dans le doux moment familial, l’ancien Combinaisons L’actrice a levé les yeux vers son mari et a souri en portant Archie. Le prince Harry, uniquement vu de dos, portait la petite Lilibet sur ses épaules. Les deux s’éloignaient de la caméra et les longues mèches de Meghan se balançaient derrière elle sur la photo heureuse.

Plus à propos Meghan Markle

Tous semblaient être habillés, Lilibet portant un adorable nœud avec sa robe et son pull et Archie portant une veste de tailleur miniature. Alors que la photo semble être insouciante, la bande-annonce est tout sauf. “Je me demande ce qui nous serait arrivé si nous n’avions pas été sortis quand nous l’avons fait”, a déclaré Harry dans le clip, faisant référence au déménagement de la famille en Californie, en 2020, alors qu’ils se retiraient de la vie royale. “Notre sécurité était tirée, tout le monde dans le monde savait où nous étions”, a ajouté Meghan. “J’ai dit, ‘nous devons sortir d’ici’,” dit alors Harry.

“Cela nous a donné une chance de créer cette maison que nous avions toujours voulue”, a expliqué Meghan sur des clips vidéo de la famille profitant du soleil en Californie. Selon une source, cette décision n’est pas quelque chose qu’ils regrettent, bien qu’ils aient toujours prévu de passer du temps au Royaume-Uni “Meghan et Harry n’ont pas abandonné leur projet de passer du temps au Royaume-Uni”, a déclaré une source proche de Meghan. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT en janvier 2021. “C’est juste que les événements mondiaux ont fait de rester au même endroit le meilleur choix pour le moment.”

Harry et Meghan. L’événement Netflix Global se poursuit le 15 décembre. pic.twitter.com/4PNOThV9fM – Netflix (@netflix) 12 décembre 2022

Bien que la source ait ajouté qu’ils reviendraient après la fin de la pandémie de COVID-19, ce qu’ils ont fait, ils n’ont pas tardé à souligner qu’ils ne regrettaient pas le déménagement aux États-Unis. “Cela étant dit, ils sont très heureux d’avoir déménagé à Santa Barbara”, a ajouté la source. “Aussi difficile que l’année ait été, ils n’ont pas hésité sur leur décision.”

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe Lié: Documentaire Netflix de Harry et Meghan : révélations choquantes sur la famille royale, leur romance, etc.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.