Meghan Markle et le prince Harry « partagent un message secret » sur l’écoute après avoir affirmé que les Royals n’avaient pas répondu aux appels à l’aide

MEGHAN Markle et le prince Harry ont mis en ligne un nouveau message cryptique à leurs partisans les exhortant à être « compatissants » – après avoir affirmé qu’ils ne se sentaient pas écoutés par les Royals.

Le message du duc et de la duchesse de Sussex sur leur site Web Archewell pourrait être considéré comme une fouille subtile de la firme après que leur bombe ait affirmé qu’ils « n’avaient pas agi » en fonction de leurs préoccupations.

Le duc et la duchesse de Sussex ont mis à jour leur message sur la « compassion » Crédit : AFP

Cela survient quatre mois après avoir accusé la famille royale de les maltraiter dans une interview choquante Crédit : Reuters

Meghan, 39 ans, a déclaré à Oprah Winfrey lors de leur interview explosive qu’elle avait demandé de l’aide après avoir dit au prince Harry qu’elle « ne voulait plus être en vie ».

Mais elle a dit qu’on lui avait dit qu’elle ne serait pas en mesure de demander de l’aide car cela « ne serait pas bon pour l’institution ».

Maintenant, le couple a de nouveau exhorté leurs fans à soumettre leurs propres histoires personnelles sur leur site Web Archewell après avoir lancé l’initiative au début du mois dernier, dans ce qui pourrait être considéré comme un affront à la famille royale.

Écrivant sur le site Web, ils ont déclaré : « Pour nous, la compassion signifie plus que la définition du dictionnaire.

« Cela signifie écouter avec des oreilles ouvertes les souffrances et les célébrations des communautés et des personnes au-delà de nous-mêmes.

« Cela signifie prendre le temps de comprendre leurs points de vue, leurs expériences et leurs besoins en fonction de ce qu’ils disent, plutôt que de supposer ce dont ils ont besoin.

Cela pourrait être considéré comme un affront à la famille royale après la guerre des mots entre les deux parties Crédit : Getty

Le couple a également été accusé d’avoir utilisé les soumissions pour leur propre gain commercial Crédit : AFP

« La compassion est au cœur de tout ce que nous faisons. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour construire un monde meilleur, un acte de compassion à la fois.

Mais le plaidoyer en faveur des histoires relève de la cruauté, après que Private Eye a révélé que le couple pourrait les utiliser à des fins commerciales.

Pour chaque soumission, il y a une section Termes et conditions qui semble indiquer que Harry et Meg peuvent en bénéficier eux-mêmes.

Les conditions générales stipulent que toute personne qui soumet du matériel donne à ses « principaux, entités apparentées, successeurs et ayants droit (parties Archewell), un droit irrévocable, libre de redevance, entièrement libéré, à perpétuité, dans le monde entier ».

Cela inclut les redevances de leurs chaînes Netflix et Spotify.

Il poursuit en expliquant que si le couple utilise les soumissions à quelque fin que ce soit, ils sont les seuls propriétaires des droits d’auteur.

Dans le cadre de leur interview explosive, Meghan affirme qu’elle n’a pas été aidée lorsqu’elle a dit au Palais qu’elle se sentait suicidaire.

Elle dit que lorsqu’elle a demandé de l’aide à l’équipe des ressources humaines du palais, on lui a dit qu’elle n’était pas une employée rémunérée, elle ne pouvait pas être prise en charge.

Une source royale de haut rang a déclaré que les assistants du palais examineraient les affirmations de Meghan selon lesquelles elle avait demandé un soutien en matière de santé mentale, mais que cela lui avait été refusé.

Le prince Harry a admis qu’il n’avait pas parlé à sa famille pour obtenir du soutien, déclarant: « Ce n’est tout simplement pas une conversation qui aurait lieu. »

Il a ajouté: « Je suppose que j’avais honte de le leur admettre. »

Le duc de Sussex a également accusé les Royals de « négligence totale » dans sa série documentaire Apple TV, The Me You Can’t See.

Le palais de Buckingham a annoncé qu’ils enquêteraient sur les raisons pour lesquelles Meghan n’avait pas reçu de soutien pour ses problèmes de santé mentale.

Harry et Meghan affirment qu’ils n’ont pas été écoutés par les membres de la famille Crédit : Getty