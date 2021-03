Meghan Markle et le prince Harry ont rendu le monde accro à leurs écrans de télévision et à Internet lundi avec leur interview sensationnelle et révélatrice avec l’animatrice de talk-show américaine Oprah Winfrey qui a mis en lumière ce que c’était pour eux de faire partie de la famille royale britannique. . Alors que Markle avait une approche sans barrière et abordait des sujets allant de la race à la santé mentale, Harry a révélé qu’il n’avait pu se couper financièrement de la famille royale britannique que parce que sa défunte mère, la princesse Diana, lui avait laissé un héritage. De plus, le duc et la duchesse de Sussex ont déclaré qu’ils vivaient actuellement de l’argent que Diana avait laissé à Harry après avoir été forcés de se retirer financièrement de la vie royale après avoir décidé de quitter et de déménager aux États-Unis.

Le prince britannique Harry et Meghan Markle, qui sont devenus des Royals en raison d’un barrage de problèmes internes récemment révélé dans une interview exclusive avec Oprah Winfrey, sont harcelés en ligne pour avoir copié le logo de leur organisation caritative à partir d’une société immobilière autrichienne. L’organisation à but non lucratif nommée Archewell a été ouverte aux États-Unis en avril 2020 et porte le nom de leur fils Archie. Cependant, le logo de la société représentant «AW» ressemble beaucoup à la conception de l’emblème du projet de la société autrichienne Am Werdertor.

