Meghan Markle et le prince Harry ont qualifié d’hypocrites pour avoir divulgué une correspondance privée avec William et Kate

MEGHAN Markle et le prince Harry ont aujourd’hui été qualifiés d ‘«hypocrites» par des experts royaux après avoir divulgué une correspondance privée avec Kate Middleton et le prince William.

Un porte-parole des Sussex a confirmé que le couple avait «félicité en privé» les Cambridges pour leurs 10 ans de mariage.

Meghan et Harry ont contacté « en privé » Kate et William à l’occasion de leur anniversaire de mariage, a déclaré leur porte-parole Crédit: Alamy

Le couple a déjà demandé la confidentialité des médias Crédit: AFP

La fuite, publiée par The Daily Beast, survient malgré le fait que le couple insiste sur la confidentialité après avoir quitté la famille royale – avec des craintes que des fuites constantes sur leur relation avec le cabinet pourraient mettre en péril une réconciliation espérée.

Les experts royaux ont qualifié aujourd’hui la confirmation d ‘ »hypocrite » – affirmant que le couple avait divulgué des informations sur des conversations privées à la presse malgré ses plaidoyers pour la vie privée.

Phil Dampier, auteur de Royally Suited: Harry et Meghan dans leurs propres mots, a déclaré: «La reine et le prince Charles ont adressé leurs messages de félicitations à William et Kate pour leur dixième anniversaire en public, alors pourquoi Harry et Meghan ne l’ont-ils pas fait?

« Au lieu de cela, ils se sont appuyés sur leurs porte-parole pour divulguer le fait qu’ils avaient envoyé un message, le faisant paraître manipulé et artificiel. »

La reine a été l’une des premières à féliciter publiquement William et Kate – avec un message sur son compte Twitter officiel, partageant une jolie publication en ligne.

Et M. Dampier a affirmé que la relation entre les Cambridges et les Sussex avait été « rompue » au cours des deux dernières années – des fuites rendant la réparation difficile.

Il a ajouté: «La grande peur de William est que tout ce qu’il dit à son frère dans le but de guérir leur rupture soit immédiatement divulgué aux médias, ce qui rend très difficile pour eux d’avoir une conversation appropriée.

«Mener une guerre avec la famille de sang d’Harry est inutile et contre-productif, et plus tôt ils se rendront compte que ce sera le mieux.

«Ils devraient continuer leur vie, cesser de jouer la victime et cesser de jouer sur leurs relations royales en divulguant des histoires tout en plaidant pour la vie privée.

«Les gens peuvent voir à travers et quiconque leur conseille de continuer dans cette voie leur donne de mauvais conseils.»

Kate et William ont publié une vidéo sur Instagram hier pour célébrer leur 10e anniversaire de mariage et les montrer avec des enfants sur la plage et griller des guimauves Crédits: pixel8000

William et Kate ont publié hier une nouvelle vidéo douce pour célébrer leur dix anniversaire – montrant les parents adorés jouant avec leurs trois enfants.

Des images candides montrent la famille de cinq personnes se précipitant sur des dunes de sable et faisant griller des guimauves sur un feu de camp.

Les images ont été publiées en ligne sur les pages Twitter et Instagram du couple.

Et l’expert royal Angela Levin – qui a déjà critiqué le couple – a déclaré à Sun Online: «Harry et Meghan sont bien sûr hypocrites, en informant toujours les médias.

«D’un autre côté, s’ils n’avaient pas dit à la presse qu’ils leur souhaitaient un joyeux anniversaire, tout le monde les aurait critiqués – ce que nous n’avons pas le droit de faire parce que quoi qu’ils disent et quoi qu’ils fassent ne peut plus être remis en question.

«Leur choix a été de l’envoyer en privé, mais tout le monde doit savoir à quel point ils sont bons en le faisant connaître à travers leur énorme groupe de relations publiques.

«Je pense que William et Kate ne se demandent pas s’ils leur souhaitent un joyeux anniversaire ou non, mais ils doivent parler des choses qui comptent vraiment.

«Ils doivent se parler en toute confiance et en privé pour pouvoir se faire confiance et essayer de se faire pardonner face à cet immense gouffre qui les sépare.

« Je ne sais pas ce qu’ils ont dit dans le message, mais je doute qu’il soit plein d’amour et de réconfort. »

Depuis qu’ils ont marché dans l’allée il y a dix ans, le duc et la duchesse de Cambridge ont accueilli trois adorables enfants et se sont lancés dans des tournées glamour à l’étranger.

William et Kate se sont mariés le 29 avril 2011 lors d’une cérémonie à l’abbaye de Westminster qui a été regardée par deux milliards de personnes à travers le monde.

Le couple s’est rencontré pour la première fois alors qu’il étudiait l’histoire de l’art à l’Université St Andrew, où le prince est tombé éperdument amoureux de Kate lors d’un défilé de mode caritatif dans lequel elle était mannequin.

Les experts royaux pensent que le couple ne devrait pas se cacher derrière leur équipe de relations publiques Crédits: Getty