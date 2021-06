Meghan Markle et le prince Harry ont payé 486 000 £ par MINUTE pour l’épisode Spotify

MEGHAN Markle et le prince Harry sont en passe de récolter 486 000 £ par MINUTE pour leur travail avec Spotify – après avoir publié moins d’une heure de contenu en six mois.

Le duc et la duchesse de Sussex ont signé un accord de podcast mégabucks d’une valeur de 18 millions de livres sterling avec le géant du streaming l’année dernière – mais jusqu’à présent, ils n’ont partagé que 37 minutes de matériel.

Meghan Markle et le prince Harry ont signé un accord avec Spotify l’année dernière Crédit : Getty

Le partenariat pluriannuel a promis de produire des podcasts faisant la promotion de «voix diversifiées et inspirantes» sous la marque Archewell Audio de Meghan et Harry.

Et Spotify a déclaré que la « première série complète » de l’entreprise était attendue en 2021, après une bande-annonce de trois minutes et une spéciale de Noël de 34 minutes des Sussex en décembre.

Mais six mois plus tard, les fans n’en ont pas encore entendu parler sur les ondes, ce qui signifie que Meghan et Harry pourraient être payés 486 486,486 £ pour chaque minute qu’ils ont produite jusqu’à présent.

Il est entendu que les fiers parents, qui ont accueilli leur nouvelle fille Lilibet il y a deux semaines, n’ont pas payé à l’avance leurs frais de 18 millions de livres sterling de Spotify.

Et la valeur entière ne sera honorée que si les obligations sont respectées, y compris le contenu régulier.

Mais malgré le fait que l’on s’installe maintenant dans un congé parental de cinq mois, des sources de l’industrie insistent sur le fait que l’accord est toujours en bonne voie – avec des épisodes attendus plus tard cette année.

Les Sussex ont publié un podcast « spécial vacances » pour Noël l’année dernière Crédit : Spotify

Les fiers parents, photographiés avec leur fils Archie, devraient prendre jusqu’à cinq mois de congé parental après la naissance de leur fille Lilibet Crédit : Splash

L’accord Spotify n’est qu’un parmi une série d’accords mégabucks que le couple a signés depuis qu’il a quitté la vie royale, y compris des partenariats avec Apple, Netflix et Procter and Gamble.

Et on craint que les parents occupés n’aient mordu plus qu’ils ne peuvent mâcher.

L’auteur royal Phil Dampier a déclaré à The Sun Online : « On nous dit qu’ils ont jusqu’à cinq mois de congé et que les gens qui les paient beaucoup d’argent s’attendront à quelque chose en retour.

«Ils semblent utiliser beaucoup de munitions très tôt et proposer beaucoup de choses en termes d’accords et d’accords avec de nombreuses entreprises.

« On peut se demander s’ils ont trop dans leur assiette. »

Le gourou des relations publiques Mark Borowski a suggéré que Meghan et Harry pourraient avoir des émissions de podcast préenregistrées prêtes à être diffusées d’ici 2022.

Et « même si les émissions ne se sont pas encore matérialisées, c’est gagnant-gagnant pour Spotify d’avoir deux des personnes les plus célèbres au monde connectées à eux ».

Il a ajouté: « Harry et Meghan seront sous surveillance pour livrer.

« Qu’est-ce que ces gars vont produire ? Que représentent-ils ?

« Le fait de venir d’avoir un bébé et de faire face à Covid aussi pourrait expliquer le retard.

« Ce serait peut-être différent s’ils n’étaient pas si désireux d’avoir un contrôle total sur la production. »