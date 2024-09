Meghan Markle et le prince Harry ont «malheureusement» tenté de blesser Kate

Le prince Harry et Meghan Markle semblent tenter de voler la vedette à Kate Middleton avec des contre-campagnes.

La dernière tentative du duc et de la duchesse de Sussex pour saboter la popularité de Kate Middleton intervient quelques heures après que la princesse de Galles a annoncé qu’elle avait terminé sa chimiothérapie. Le couple n’a pas tardé à publier la bande-annonce de leur prochaine série Netflix.

À propos de la décision des Sussex, l’experte royale Kinsey Schofield a déclaré à GB News : « Je comprends pourquoi beaucoup de gens ressentent cela, car nous avons vu la surenchère d’Harry et Meghan dans le passé, comme lorsque la princesse de Galles a annoncé qu’elle assisterait à Trooping the Colour et que l’un des amis de Meghan a mis en ligne ses biscuits pour chien sur les réseaux sociaux. »

Elle a ajouté : « Il y a des exemples concrets où l’on a l’impression que Harry et Meghan essaient de voler la vedette, c’est regrettable. C’est particulièrement regrettable quand il s’agit d’une vidéo aussi belle. »

Le prince Harry a quitté la famille royale en 2020 aux côtés de son épouse Meghan Markle et de son fils, le prince Archie. Le couple a ensuite accusé la famille royale de faire preuve de racisme envers leur fils et a publiquement partagé ses griefs à la télévision. Harry et Meghan vivent désormais en Californie, où ils ont également accueilli leur fille, la princesse Lilibet.