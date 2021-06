Meghan Markle et le prince Harry ont envoyé les félicitations d’Ellen DeGeneres et de leurs amis célèbres après avoir accueilli bébé Lilibet

MEGHAN Markle et le prince Harry ont reçu les félicitations d’Ellen DeGeneres et d’autres amis célèbres après avoir annoncé la naissance de leur fille Lilibet Diana dimanche.

Le couple royal a annoncé que leur deuxième enfant était né vendredi alors qu’ils révélaient son nom spécial, rendant hommage à la fois à sa grand-mère et à son arrière-grand-mère.

Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé dimanche la naissance de leur fille Crédit : AFP

Ellen DeGeneres a été parmi les premières à féliciter le couple Crédit : Getty Images – Getty

Crédit : Twitter/Ellen Degeneres

Le duc et la duchesse de Sussex ont reçu un flot de vœux à l’annonce de la nouvelle.

« Félicitations Meghan, Harry et Archie », a écrit Ellen DeGeneres dans un tweet.

« Bienvenue dans le monde Lilibet ! Je suis plus qu’une Lilibet ravie de vous rencontrer. »

L’acteur de Star Trek, William Shatner, a également tweeté ses vœux.

Le couple royal a reçu un flot de vœux à l’annonce de la nouvelle Crédit : Reuters

Félicitations au prince Harry et Meghan pour la naissance de leur fille. 🥳 – William Shatner (@WilliamShatner) 6 juin 2021

Félicitations au Duc et à la Duchesse de Sussex pour l’arrivée de leur fille Lilibet Diana Mountbatten-Windsor ! Juste à temps pour la fête des pères ! – Le chargé de mission américain Yael Lempert https://t.co/aVP4FJbNnT – Ambassade des États-Unis à Londres (@USAinUK) 6 juin 2021

« Félicitations au prince Harry et Meghan pour la naissance de leur fille », a-t-il écrit.

Le photographe qui a pris les photos utilisées par Meghan et Harry pour annoncer leur deuxième grossesse a également félicité son « courageux ami ».

« Lilibet est arrivée ! Félicitations à ma courageuse amie et à sa charmante famille ! #allthatmatters #babyjoy », a écrit Misan Harriman.

Le couple a également été félicité par l’ambassade des États-Unis à Londres, qui a indiqué qu’il était « juste à temps pour la fête des pères ».

« Félicitations au duc et à la duchesse de Sussex pour l’arrivée de leur fille Lilibet Diana Mountbatten-Windsor ! » il a écrit.

D’autres amis du couple n’ont pas encore commenté la nouvelle avec la bonne amie Serena Williams qui a également quitté Roland-Garros dimanche après-midi.

Cependant, la famille du prince Harry a immédiatement publié des déclarations saluant le nouvel ajout à la famille royale.

Sa Majesté et les membres de la famille royale ont été « ravis » de la nouvelle ce soir et ont rendu un hommage touchant au couple et à leur petite fille – qui a été nommée en l’honneur de la reine.

Le prince William et Kate Middleton ont également déclaré qu’ils avaient appris la bonne nouvelle et qu’ils étaient ravis pour Meghan et Harry.

Un porte-parole de Buckingham Palace a déclaré: «La reine, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles, ainsi que le duc et la duchesse de Cambridge ont été informés et sont ravis de la nouvelle de la naissance d’une fille pour le duc et la duchesse de Sussex. «

Le duc et la duchesse de Cambridge ont tweeté ce soir : « Nous sommes tous ravis de l’heureuse nouvelle de l’arrivée de bébé Lili.

« Félicitations à Harry, Meghan et Archie. »

Et le prince Charles et Camilla ont également écrit : « Félicitations à Harry, Meghan et Archie pour l’arrivée de bébé Lilibet Diana

« Je leur souhaite à tous bonne chance en cette période spéciale. »