Meghan Markle et le prince Harry ont de nouveaux défis à relever avec un nouveau bébé

Les fans royaux bourdonnent toujours de la nouvelle que le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, ont accueilli leur deuxième enfant ce week-end, Lilibet « Lili » Diana Mountbatten-Windsor.

L’excitation m’a fait penser aux parents que je vois dans mon cabinet privé.

Si j’avais un centime pour chaque fois qu’un enfant entrait pendant le moment émotionnel d’un parent lors d’une séance de thérapie en ligne, j’aurais, eh bien, assez pour acheter certains des souvenirs royaux commémoratifs qui arriveront sans aucun doute bientôt.

Faire grandir sa famille comporte des avantages évidents, mais introduit également de nouveaux défis. Alors que les nouveaux parents peuvent avoir l’impression de se noyer dans des conseils parentaux non sollicités, mes clients qui font partie d’un couple expriment souvent qu’ils n’ont reçu aucun conseil sur la façon de maintenir leur relation pendant cette transition.

Que les parents accueillent un bébé pour la première fois ou agrandissent leur famille en ajoutant un autre enfant – comme Harry et Meghan – il y a sans aucun doute des défis qui accompagnent le changement. Vous trouverez ci-dessous les plus courants dont j’entends parler et des conseils pour y faire face.

Agrandir sa famille peut être doux-amer

L’excitation d’ajouter un nouveau membre de la famille s’accompagne souvent d’un chagrin face à la perte de l’espace nécessaire pour rester connecté. Agrandir sa famille peut entraîner des changements dans les priorités, le mode de vie et l’intimité. Au milieu de l’excitation, les couples peuvent également ressentir de la nostalgie pour la spontanéité et le temps de qualité qui étaient auparavant possibles.

Conseil: Essayez de passer du temps ensemble (même si ce n’est que pour 10 minutes) pour une activité que vous faisiez avant de devenir parents. Allez vous promener ou prenez une douche ensemble.

Les nouveaux bébés sont épuisants

Il peut être difficile d’être romantique, sentimental ou même cordial lorsque nous sommes épuisés. Tout comme notre partenaire est la première personne à recevoir un SMS lorsque notre enfant fait quelque chose de nouveau ou d’adorable, il est également susceptible de recevoir nos poussées de frustration moins agréables au cours de cette transition dynamique et souvent privée de sommeil.

Astuce 1 : Entraînez-vous à vous remercier d’avoir survécu chaque jour.

Astuce 2 : Obtenez de l’aide (si disponible). Il n’est pas nécessaire de faire face à cette phase seul et il n’y a rien de mal à demander à la famille et aux amis (ou à de l’aide embauchée, si possible) d’être là pour vous.

Luttant avec l’identité née

Lorsqu’un enfant entre en scène, de nombreux parents pensent que la parentalité peut subsumer toute leur identité. Il peut devenir plus difficile pour les parents de trouver du temps pour poursuivre leurs intérêts, trouver du temps pour travailler, maintenir des amitiés et, surtout, préserver un lien avec leur partenaire.

Si nous nous sentons déconnectés de nos anciennes passions et activités, cela peut nous faire nous sentir déconnectés de qui nous sommes – ou étions. Et, en conséquence de la perte du sens de soi en dehors de la parentalité, notre partenaire peut avoir plus de difficulté à se connecter avec nous.

Conseil: À tour de rôle, désignez de petites périodes de solitude afin que chaque parent ait des moments de solitude. Par exemple, prenez 15 minutes pour boire une tasse de thé seul.

Les parents se sentent souvent coupables

J’entends souvent parler de la culpabilité que ressentent les parents lorsqu’ils ne peuvent pas consacrer tout leur temps et toute leur attention à leurs enfants. Mais mes clients soulignent également la détresse de ne pas se présenter à tout le monde comme ils le faisaient auparavant, en particulier leur partenaire. Ils notent la difficulté de trouver le temps et l’énergie pour parler le langage amoureux souhaité par leur partenaire.

Et n’oublions pas les affres de la culpabilité qui viennent de vouloir prendre du temps pour soi.

Les parents ont tendance à se sentir égoïstes s’ils veulent prendre du temps pour eux, et ils ignorent souvent leurs propres besoins en conséquence. Ce faisant, ils rendent par inadvertance plus difficile la connexion avec eux-mêmes et leur autre significatif.

Astuce 1 : N’oubliez pas que prendre soin de soi profite aussi à son partenaire.

Astuce 2 : Il est important d’être gentil et doux avec vous-même (et les uns avec les autres) tout en naviguant dans cette transition.

Astuce 3 : Essayez de définir des attentes réalistes pour vous et votre partenaire.

