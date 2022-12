Meghan Markle et le prince Harry ont averti qu’ils risquent d’être hués lors du couronnement du roi Charles alors qu’on leur dit de rester à l’écart

MEGHAN Markle et le prince Harry ont été avertis de ne pas assister au couronnement du roi Charles car ils seront hués par le public.

Les principaux politiciens disent que le duc et la duchesse de Sussex devraient rester à l’écart lorsque Charles sera couronné à l’abbaye de Westminster le 6 mai.

On dit à Meghan et Harry de rester à l’écart du couronnement du roi Charles Crédit : Newspix

Il sera officiellement couronné le 6 mai Crédit : PA

La famille royale se prépare pour le deuxième volet de la série Harry & Meghan Netflix Crédit : Newspix

Cela vient après que le couple a sorti le premier volume de leur série docu Netflix – et a lancé une vague d’attaques étonnantes contre l’entreprise.

La reine a été moquée et la Grande-Bretagne et la famille royale qualifiées de racistes dans l’émission.

Dans un terrible affront à son père, le duc de Sussex a affirmé qu’il avait été “littéralement élevé par un groupe d’amis en Afrique”.

Dans une scène, Meghan se moque d’exagérer une révérence pour se moquer de la famille royale – et compare leurs traditions à une chaîne de restaurants médiévaux américains.

Maintenant, l’ancien chef conservateur Iain Duncan Smith a critiqué la paire – et pense qu’ils ne méritent pas d’être invités au couronnement de Charles.

Il a déclaré dimanche au Mail: “S’ils n’aiment pas tellement la famille royale, pourquoi assisteraient-ils au couronnement?”

Pendant ce temps, son collègue vétérinaire conservateur, David Mellor, a ajouté: «Ils ne devraient pas venir au couronnement. Ils ne doivent absolument pas venir.

«Ils gagnent de l’argent en vendant leur famille en aval. Je pense qu’il devrait être clair que le peuple britannique ne veut pas d’eux là-bas.

Il a également suggéré que les gens “auraient parfaitement le droit de huer si le couple se présentait”.

Il s’ensuit des rapports selon lesquels Harry n’a “absolument aucun regret” sur le contenu de son émission.

Une source proche du Prince dit qu’il veut que le Prince William et le Roi Charles voient le spectacle pour comprendre ce que lui et Meghan ont vécu.

Ils ont déclaré au Mirror : « Harry est ravi du récit du documentaire et de la façon dont lui et Meghan se sont rencontrés.

«La raison de faire cela était de partager leur vérité sur leur vie.

“Il a le sentiment que cela a raconté l’histoire qu’il voulait que le monde entende et n’a absolument aucun regret.”

Hier, Netflix a publié une nouvelle bande-annonce pour le deuxième volume de l’émission qui sortira le 15 décembre.

Le clip montre le duc et la duchesse se remémorant leur réception de mariage étoilée – et leur première danse.

Les photos montrent Harry faisant tourner sa femme sous le regard de célébrités comme Elton John.

On comprend que le prince William se sent «trahi» après que son frère ait autorisé la diffusion d’attaques profondément personnelles contre lui et sa femme Kate.

Des sources de haut niveau disent qu’il n’y a pas de retour en arrière pour le couple, qui a un contrat de 88 millions de livres sterling avec Netflix.