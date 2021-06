MEGHAN Markle et le prince Harry ont acheté le nom de domaine « Lilibet Diana » avant que le nom de leur fille ne soit approuvé par la reine, a-t-on appris.

Le duc et la duchesse de Sussex auraient acheté un nombre « important » de noms de domaine pour des noms potentiels qu’ils envisageaient pour leur petite fille.

Meghan Markle et le prince Harry auraient acheté le domaine « Lilibet Diana » avant d’obtenir l’approbation de la reine pour le nom de leur fille Crédit : EPA

L’URL lilibetdiana.com a été créée le vendredi 4 juin via GoDaddy – deux jours avant les Sussex l’arrivée de Lilibet « Lili » Diana Mountbatten-Windsor.

Quelques jours plus tôt, le 31 mai, le nom de domaine lilidiana.com a été enregistré, offrant au couple une autre alternative à Lilibet si la reine s’était opposée à son utilisation.

Un porte-parole du couple a déclaré au Telegraph: « Bien sûr, comme c’est souvent la coutume avec les personnalités publiques, un nombre important de domaines de tous les noms potentiels qui ont été considérés ont été achetés par leur équipe pour se protéger contre l’exploitation du nom une fois qu’il était plus tard choisi et partagé publiquement.

Le nom Lilibet a été utilisé pour la première fois par la reine lorsqu’elle était enfant lorsqu’elle était incapable de prononcer son nom correctement.

Il n’a été utilisé que depuis par ses parents, son défunt mari le prince Philip et une poignée de ses amis et parents les plus proches.

Mais Meghan et Harry ont riposté à une source du Palais qui a affirmé qu’ils n’avaient « jamais demandé » au monarque d’utiliser son surnom d’enfance, insistant sur le fait qu’elle « soutenait » ce choix.

Lilibetdiana.com a été créé le 4 juin Crédits : lilibetdiana.com

Il a été créé par GoDaddy Crédits : lilibetdiana.com

Les avocats mandatés par le duc et la duchesse ont déclaré qu’il était « faux et diffamatoire » que la BBC suggère que le couple n’avait pas demandé à la reine.

Et le porte-parole officiel du couple a déclaré à l’époque: « Le duc a parlé avec sa famille avant l’annonce, en fait sa grand-mère était le premier membre de la famille qu’il a appelé.

« Au cours de cette conversation, il a partagé leur espoir de nommer leur fille Lilibet en son honneur.

« Si elle n’avait pas soutenu, ils n’auraient pas utilisé le nom. »

Le palais de Buckingham, cependant, a refusé de nier les suggestions selon lesquelles la reine n’avait pas été interrogée et n’a pas commenté davantage.

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, qui sera connue sous le nom de Lili, est née à 11h40 le vendredi 4 juin au Santa Barbara Cottage Hospital en Californie.

Les Sussex prennent tous deux un congé parental de plusieurs mois, bien que le duc soit au Royaume-Uni la semaine prochaine pour le dévoilement d’une statue dédiée à sa mère, la princesse Diana.