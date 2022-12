Meghan Markle et le prince Harry “manquent de substance et de détails” ; la duchesse “pas ravie” du montage final de Netflix

Le duc et la duchesse de Sussex ont publié le documentaire Netflix “Harry & Meghan” plus tôt ce mois-ci, qui détaillait le début de leur relation avec leur décision de se retirer des fonctions royales supérieures en 2020, et tout le reste.

Au cours du documentaire épisodique de six heures, Harry et Meghan ont tous deux détaillé des cas dans lesquels Markle, qui est biracial, ne se sentait pas soutenu par le palais tout en étant également ciblé racialement par la presse britannique.

Kinsey Schofield, animateur du podcast “To Di For”, a déclaré à Fox News Digital que si l’émission Netflix a été un succès avec plus de 81 millions d’heures de visionnage enregistrées dans le monde au cours des quatre premiers jours, le couple n’avait pas de véritable lien avec le public.

“Bien que je sois d’accord qu’ils aient envie de raconter leur version de l’histoire était important, j’ai entendu dire que Meghan n’était pas ravie du montage final”, a déclaré Schofield. “Attendez-vous à ce que ‘Spare’, comme l’émission de téléréalité, manque de détails. Plein de remplissage, à la manière d’Harry perdant sa virginité au profit d’une ‘belle femme plus âgée’. Qui était-ce? La plupart des gens remarquent que si Harry et Meghan aiment parler … les deux semblent manquer de substance et de détails.

15 FAÇONS DONT MEGHAN MARKLE ET LE PRINCE HARRY ONT FAIT LA TÊTE EN 2022

La série Netflix a suivi le début de leur relation en 2016, leur mariage à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor en 2018 et leur décision ultime de prendre du recul en tant que membres supérieurs de la famille royale en 2020, à la suite de ce qu’ils prétendaient être un examen minutieux de l’intérieur. et à l’extérieur du palais.

L’autobiographie de Harry sur son enfance dans la monarchie sortira le 10 janvier.

MEGHAN MARKLE ET HARRY VEULENT DES “APOLOGIE” ET UN “SOMMET ROYAL” AVEC FAMILY POST NETFLIX DOCUSERIES

“Ne vous attendez pas à de grandes révélations parce que Harry et Meghan ont prouvé qu’ils n’iraient que si loin. Je dirais qu’ils apprécient l’attention que les vagues accusations attirent”, a déclaré Schofield. “Le jeu de devinettes les maintient dans les journaux qu’ils vous disent détester. Mais quand allons-nous arrêter de prétendre que Harry et Meghan ont été réduits au silence et reconnaître qu’ils ont travaillé dur pendant des années dans les coulisses pour obtenir leur version des événements en dehors?”

Elle a ajouté : “Grâce à un tribunal, nous savons que Meghan Markle a volontairement poursuivi sa participation au livre ‘Finding Freedom’. Quiconque possède plus d’une cellule cérébrale peut voir que Harry et Meghan ont été fortement impliqués dans l’année dernière [highly critical] « Les princes et la presse » avec la mini-série de la BBC d’Amol Rajan. Amol revient point par point sur les mêmes griefs que Meghan fait dans son émission de téléréalité. Amol a aussi une histoire d’horreur pour la famille royale.”

Schofield a noté des événements lorsque Rajan a qualifié le duc d’Édimbourg de “bouffon raciste” et a affirmé que le roi Charles III était “scientifiquement analphabète” dans un article publié par The Independent en 2012. Elle a également rappelé Amol disant que le prince William et la princesse Kate Middleton étaient un “total fraude” et a appelé le couple royal à “renoncer au luxe du patronage royal et de l’aristocratie” lorsqu’ils ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant.

LE ROI CHARLES III ANNONCE LA PREMIÈRE TROOPING THE COLOUR ET RÉVÈLE DE NOUVEAUX TITRES POUR LA FAMILLE ROYALE

“Harry et Meghan ont affirmé lors de leur annonce du Megxit qu’ils travailleraient exclusivement avec des journalistes indépendants prometteurs, mais ils continuent clairement à travailler avec des journalistes qui ne les défient pas, ou pire… ont déjà une opinion négative de la monarchie”, dit Schofield.

“Regardez la façon dont Harry revient immédiatement à Tom Bradby. Bradby a tristement demandé à Meghan si elle allait bien dans leur émission spéciale ITV.”

Bradby a eu l’occasion de parler franchement avec Markle de sa santé mentale lors d’une tournée avec le couple en Afrique du Sud en 2019. Dans un clip montré pendant les docuseries, Meghan a été surprise par la question réfléchie et a remercié Bradby d’avoir considéré le sérieux de son état mental.

“Le journaliste était proche du prince William, mais le prince de Galles lui a depuis coupé la parole”, a déclaré Schofield. Bradby était auparavant correspondant royal et a eu le premier entretien officiel avec le prince William après ses fiançailles avec Kate Middleton.

Harry a affirmé dans un épisode de la série que son frère aîné et héritier du trône, Prince William lui a crié et lui a crié dessus sa décision de se retirer de la famille royale.

Amis de la Prince de Galles aurait dit: “Les choses sont très tendues depuis un moment” entre Harry et William. “Il y a de la tristesse face à la situation actuelle avec son frère … et il y a un mémoire à venir.” Un autre ami proche du prince William a déclaré: “Tout cela est fou.”

Le Sunday Times du Royaume-Uni a récemment rapporté que le duc et la duchesse de Sussex recherchaient un “sommet royal” avec des membres de la famille pour répondre aux préoccupations exprimées dans “Harry & Meghan”. Le point de vente a allégué que la duchesse, en particulier, voulait des “excuses” de la famille. Ni la Fondation Archewell ni le Palais de Kensington n’ont immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Plusieurs rapports ont depuis fait surface selon lesquels la famille royale est “déconcertée” par les demandes d’excuses, et la monarchie “refuse de répondre” jusqu’à ce que Meghan et Harry admettent leurs propres erreurs.

“Toutes ces entreprises médiatiques – le livre, le podcast, l’émission de téléréalité – sont un moyen pour Harry et Meghan d’essayer de contrôler le récit”, a déclaré Schofield. “S’il vous plaît, n’achetez pas ce livre parce que vous pensez qu’il vous aidera à percer un mystère, car ce livre est un outil de marque pour un rejet royal – demandez au duc de Windsor.”