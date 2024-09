Meghan Markle et le prince Harry lancent une nouvelle campagne après le message du roi Charles et William

Meghan Markle et le prince Harry lancent une nouvelle campagne après le message du roi Charles et de William

Meghan Markle et le prince Harry ont publié une déclaration significative par l’intermédiaire de leur fondation Archewell, exhortant les gens à voter lors des prochaines élections américaines de 2024.

Le couple royal a lancé une nouvelle campagne pour s’assurer que chaque électeur éligible soit informé et habilité à participer à « façonner l’avenir de l’Amérique ».

Dans leur déclaration partagée sur le site Web de la Fondation Archewell, les parents aimants d’Archie et Lilibet affirment que le vote est « un moyen fondamental d’influencer les communautés » et de créer un « monde plus équitable ».

Meghan et Harry ont déclaré : « En l’honneur de la Journée nationale d’inscription des électeurs, l’équipe de la Fondation Archewell s’est réunie pour une activité bénévole significative visant à soutenir et à responsabiliser nos communautés. Grâce à l’outil de rédaction de lettres efficace de Vote Forward, notre équipe a rédigé des lettres personnalisées encourageant les électeurs non inscrits à franchir une étape cruciale : s’inscrire pour voter. »

Ils ont poursuivi en disant : « Voter n’est pas seulement un droit ; c’est un moyen fondamental d’influencer le destin de nos communautés.

« À la Fondation Archewell, nous reconnaissons que l’engagement civique, quel que soit le parti politique auquel on adhère, est au cœur d’un monde plus juste et plus équitable. En participant à des initiatives comme celle-ci, nous souhaitons amplifier le message selon lequel chaque voix compte. »

Meghan et Harry, qui ont déménagé aux États-Unis en 2020, ont également déclaré : « Ensemble, assurons-nous que chaque électeur éligible soit informé et habilité à participer à l’élaboration de l’avenir de l’Amérique. »

Meghan et Harry ont lancé la nouvelle campagne après que le roi Charles et William ont exprimé leur amour et leurs doux vœux au duc à l’occasion de son 40e anniversaire.