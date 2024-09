Meghan Markle et le prince Harry laissent les fans perplexes après avoir manqué un événement très attendu

Meghan Markle et le prince Harry ont laissé leurs fans dans le doute après avoir manqué un événement très attendu.

Oprah Winfrey a organisé hier soir à Détroit, dans le Michigan, un événement de campagne rempli de célébrités pour Kamala Harris, et le duc et la duchesse de Sussex étaient largement pressentis pour y assister pour montrer leur soutien.

« À la Fondation Archewell, nous reconnaissons que l’engagement civique, quel que soit le parti politique, est au cœur d’un monde plus juste et plus équitable.

« En participant à des initiatives comme celle-ci, nous souhaitons amplifier le message selon lequel chaque voix compte. »

Parmi les groupes qui ont assisté à l’événement de Winfrey, rempli de célébrités, figuraient Cat Ladies For Kamala et Win With Black Women, ainsi que White Dudes For Harris et Queers For Kamala.

De grandes célébrités ont rejoint l’événement pour soutenir Harris, notamment Meryl Streep, Julia Roberts, Ben Stiller, Chris Rock et Bryan Cranston.